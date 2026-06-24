Elma Aveiro, la sœur du capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo, s'est adressée à ceux qui ont critiqué le joueur après le match contre l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Lors de cette rencontre remportée 5-0 par le Portugal, Ronaldo, âgé de 41 ans, a marqué deux fois pour l'Ouzbékistan, inscrivant un doublé.

Sur ses réseaux sociaux, Elma Aveiro a répondu sèchement aux critiques affirmant que son frère était trop vieux et n'apportait plus assez à son équipe sur le terrain.

« Où sont les perroquets qui disaient qu'il est vieux et inutile sur le terrain ? Cristiano a forcé les perroquets à se taire », a écrit Aveiro.

Ronaldo a une nouvelle fois démontré son haut niveau lors du match contre l'Ouzbékistan. Il a largement contribué à la victoire écrasante de son équipe et a été élu homme du match.

La star portugaise a prouvé que, malgré son âge, elle peut encore jouer un rôle décisif lors d'un Mondial. Son doublé a suscité de nombreux débats parmi les supporters et les experts du football.

Après la deuxième journée, l'équipe nationale du Portugal occupe la deuxième place du groupe K avec quatre points.

Pour la dernière journée de la phase de groupes, le Portugal affrontera l'équipe nationale de Colombie le 28 juin.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera, le même jour, un match pour la troisième place contre la République démocratique du Congo.