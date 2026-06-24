Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a marqué l'histoire lors du match contre l'Ouzbékistan dans le cadre du championnat Jaxon. L'attaquant de 41 ans a inscrit un doublé, contribuant largement à la victoire 5-0 de son équipe. Cependant, lors de l'interview d'après-match, il a réagi de manière inattendue et légèrement nerveuse à une question concernant son rival éternel, Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après avoir été critiqué suite au match nul contre la RD Congo lors du match d'ouverture, Ronaldo a prouvé une nouvelle fois son talent. Lors de la rencontre à Houston, il est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir marqué dans six Coupes du Monde différentes. Malgré cela, lors de ses échanges avec les journalistes, il n'a pas caché son mécontentement face à la pression et aux comparaisons persistantes avec Lionel Messi.

Entre critiques et records

Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur l'impact des critiques récentes sur lui et son équipe. Selon Goal.com, le footballeur a souligné que l'opinion publique peut parfois être excessivement cruelle. « Ce fut une semaine très difficile, surtout avec l'intensification des critiques envers moi et l'entraîneur Roberto Martinez. Je suis dans ce domaine depuis 23 ans. Quand tout va bien, c'est parfait, mais au moindre échec, on dit : 'Ronaldo est vieux, il doit prendre sa retraite'. Nous avons répondu dignement sur le terrain aujourd'hui », a déclaré la star de 41 ans.

Lors du match contre l'Ouzbékistan, Ronaldo a profité des passes de Joao Cancelo et Bruno Fernandes pour porter son total de buts en Coupe du Monde à 10. Avec ce résultat, il bat le record du légendaire Eusebio pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. De plus, à 41 ans et 138 jours, il est entré dans l'histoire comme le joueur le plus âgé à inscrire un doublé lors d'un match du championnat Jaxon.

Fin des comparaisons avec Messi

Lors de l'interview, lorsqu'on l'a interrogé sur le fait que Lionel Messi ait commencé le tournoi avec 5 buts et sur ses performances, Ronaldo a répondu avec brusquerie. Il a déclaré ouvertement qu'il ne suivait pas les résultats de son rival et que cela ne l'intéressait pas. « Je ne me soucie absolument pas des résultats des autres. Kylian Mbappe a également marqué, par exemple. Pour moi, l'essentiel est l'unité de notre équipe », a-t-il répondu.

Plus tard, lorsque les journalistes ont tenté de le comparer à nouveau avec Lionel Messi, Kylian Mbappe et Erling Haaland, l'attaquant a clos la discussion par un bref « Question suivante ». Le joueur a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le succès collectif de l'équipe nationale du Portugal prime sur les statistiques personnelles.

La large victoire contre l'Ouzbékistan améliore la situation du Portugal dans son groupe. Selon Ronaldo, les opinions négatives extérieures sont incontrôlables, mais le résultat sur le terrain doit mettre fin à toutes les interrogations. L'équipe s'efforcera de maintenir ce niveau de confiance lors des prochains matchs.