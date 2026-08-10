Manchester City a conclu un accord contractuel avec Ayoub Bouaddi

Manchester City, champion en titre de la Premier League anglaise, est proche de finaliser une nouvelle recrue majeure lors du mercato estival. Le club a conclu un accord complet avec Ayoub Bouaddi, le prometteur milieu de terrain de Lille. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour l’entraîneur Enzo Maresca, qui souhaite renouveler l’entrejeu et renforcer la zone défensive centrale. C’est ce que rapporte Goal.com a rapporté.

Selon Goal.com, l’international marocain de 18 ans souhaite rejoindre Manchester City et les négociations entre les deux parties sont entrées dans leur phase finale. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a confirmé sur son compte du réseau social X que le joueur et ses représentants avaient entièrement convenu des conditions de son contrat avec le club anglais. Le joueur lui-même préférerait concrétiser l’accord dès maintenant plutôt que d’attendre 2027.

L’ascension fulgurante d’un jeune talent

La progression d’Ayoub Bouaddi au cours de la dernière année a suscité un grand intérêt dans le football européen. Durant la saison 2025-2026, il est devenu un élément incontournable du onze de départ de Lille. Le jeune milieu de terrain a débuté 35 matches au total en championnat de France et en Ligue Europa, démontrant sa vision du jeu ainsi que sa maturité physique.

Ces prestations polyvalentes ont également renforcé la réputation du joueur sur la scène internationale. Malgré ses 18 ans seulement, Ayoub Bouaddi a débuté cinq matches de Coupe du monde avec la sélection marocaine. Cette expérience au plus haut niveau a fortement augmenté sa valeur et attiré l’attention des grands clubs européens.

Valeur du transfert et détails financiers

Si le transfert se concrétise, Manchester City pourrait porter ses dépenses totales du mercato estival à 200 millions de livres sterling. Rappelons que le club a déjà recruté le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, pour 116 millions de livres sterling lors de cette période des transferts.

Lille demandait initialement 100 millions d’euros, soit environ 86 millions de livres sterling, pour sa principale vedette, mais la direction de Manchester City a réussi à faire baisser le prix. Selon les sources, le montant définitif du transfert devrait se situer entre 70 et 80 millions d’euros. À moins de deux semaines du début de la nouvelle saison de Premier League, les Citizens souhaitent finaliser cette opération.