Le FC Barcelone augmente fortement le prix de Ferran Torres

Le club catalan du FC Barcelone a annoncé le montant du transfert exigé au Paris Saint-Germain pour l'attaquant Ferran Torres, une demande qui fait réfléchir le club français. Selon la presse sportive, le joueur, qui s'est illustré avec l'équipe nationale espagnole à la Coupe du monde, souhaite rejoindre Paris et retrouver son ancien entraîneur Luis Enrique. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s'avère que Torres a clairement fait part à la direction du club de son souhait de partir. Initialement réticente à l'idée de laisser partir l'attaquant avant de lui trouver un remplaçant adéquat, la direction du FC Barcelone a changé de position après la décision ferme du joueur et fixé le montant du transfert à au moins 65 millions d'euros.

Le montant du transfert et la position des parties

Le prix de Ferran Torres, auteur du but décisif lors de la victoire de l'Espagne sur l'Argentine en finale de la Coupe du monde, a fortement augmenté après ses récents succès. Les dirigeants du club catalan estiment que la somme demandée pour un joueur de ce niveau, capable de s'exprimer dans les moments importants, contribuerait à renforcer davantage le secteur offensif.

La direction du Paris Saint-Germain n'a toutefois pas l'intention de payer immédiatement 65 millions d'euros. Le club parisien tente de faire baisser le prix en tenant compte du fait que le contrat actuel du joueur court jusqu'en juin 2027. Le club français estime que les 55 millions d'euros dépensés par le FC Barcelone pour recruter le joueur à Manchester City en 2021 constitueraient une évaluation équitable.

La réaction de l'entraîneur Hansi Flick

Bien qu'un accord personnel sur les conditions du contrat aurait déjà été trouvé, les négociations entre les clubs devraient se poursuivre de manière intense. Néanmoins, les bonnes relations entre le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et Luis Campos pourraient quelque peu faciliter le processus.

Après le match amical disputé à Udine, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a répondu aux questions sur l'avenir du joueur de 26 ans, affirmant ne pas disposer pour l'instant d'informations précises. Le technicien allemand a ajouté qu'il respectait les vacances des joueurs et qu'il fallait aborder sereinement les évolutions du mercato.

Flick a souligné que l'effectif connaissait de sérieux changements durant le stage de préparation, certaines figures majeures, comme Ronald Araújo, quittant également l'équipe. Il a précisé que le club travaillait à l'arrivée de nouveaux joueurs au cours de cette période de préparation inhabituelle et étrange, mais que tout serait fait de manière planifiée et mesurée.