Un soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayant

·2.8K·Monde
Un soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayant

Une artiste du Royaume-Uni de 26 ans, Polli Bibby, a fait poser des extensions de cils pour la première fois avant son mariage afin de se sentir encore plus belle. Le soin lui a coûté environ 88 dollars et un test d’allergie a été effectué au préalable.

Cependant, quelques heures après le soin, ses yeux ont commencé à rougir, à larmoyer et à la brûler. Pensant d’abord souffrir du rhume des foins, Polli a ensuite constaté l’apparition d’écoulements jaunes et une vision devenue floue.

Après avoir consulté des médecins, il a été établi qu’elle avait développé une réaction allergique aux produits utilisés pour les extensions de cils. Polli a reçu des antibiotiques et des antihistaminiques, et il lui a été conseillé de retirer les faux cils une fois le gonflement résorbé.

Selon la future mariée, ses yeux étaient tellement gonflés et rouges qu’elle ne pouvait presque plus voir pendant un certain temps. Le retrait des cils a également été très douloureux, et ses yeux présentent encore des rougeurs, un gonflement et une vision floue.

Les spécialistes soulignent que les extensions de cils comportent des risques tels qu’une réaction allergique, une infection ou des lésions autour des yeux. Polli a partagé son expérience pour avertir les autres futures mariées et les invite à tester les nouveaux soins esthétiques avec prudence avant leur mariage.

Royaume-UniPolly Bibby
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètresLe plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètresAujourd'hui, 14:46Un chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursUn chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursAujourd'hui, 14:36Un phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreUn phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreAujourd'hui, 14:35La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !Aujourd'hui, 14:00Une célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merUne célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merAujourd'hui, 13:30Un mystérieux navire vieux de 2 000 ans découvert au large de la SicileUn mystérieux navire vieux de 2 000 ans découvert au large de la SicileAujourd'hui, 13:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes