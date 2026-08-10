Un soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayant

Une artiste du Royaume-Uni de 26 ans, Polli Bibby, a fait poser des extensions de cils pour la première fois avant son mariage afin de se sentir encore plus belle. Le soin lui a coûté environ 88 dollars et un test d’allergie a été effectué au préalable.

Cependant, quelques heures après le soin, ses yeux ont commencé à rougir, à larmoyer et à la brûler. Pensant d’abord souffrir du rhume des foins, Polli a ensuite constaté l’apparition d’écoulements jaunes et une vision devenue floue.

Après avoir consulté des médecins, il a été établi qu’elle avait développé une réaction allergique aux produits utilisés pour les extensions de cils. Polli a reçu des antibiotiques et des antihistaminiques, et il lui a été conseillé de retirer les faux cils une fois le gonflement résorbé.

Selon la future mariée, ses yeux étaient tellement gonflés et rouges qu’elle ne pouvait presque plus voir pendant un certain temps. Le retrait des cils a également été très douloureux, et ses yeux présentent encore des rougeurs, un gonflement et une vision floue.

Les spécialistes soulignent que les extensions de cils comportent des risques tels qu’une réaction allergique, une infection ou des lésions autour des yeux. Polli a partagé son expérience pour avertir les autres futures mariées et les invite à tester les nouveaux soins esthétiques avec prudence avant leur mariage.