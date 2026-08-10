Elon Musk affirme que Starlink captera plus de 90 % du trafic IP mondial

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Elon Musk affirme que Starlink captera plus de 90 % du trafic IP mondial

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a annoncé des ambitions considérables pour l’avenir des technologies satellitaires sur le marché mondial de l’internet. Selon lui, le système Starlink pourrait à terme prendre en charge plus de 90 % de l’ensemble du trafic IP mondial, même si ses concurrents décuplaient leur capacité de transmission. C’est ce qu’indique Ixbt.com rapporte .

Selon le média ixbt.com, l’internet satellitaire Starlink entend renforcer considérablement sa position grâce à une constellation orbitale déjà déployée à grande échelle, une couverture étendue et un déploiement rapide du réseau. Même si d’autres entreprises élargissent nettement leurs capacités, le système devrait conserver une domination absolue sur le marché mondial de l’internet.

Starlink Mobile et une nouvelle concurrence dans les télécommunications

Dans ce contexte d’avantage stratégique, SpaceX se prépare à lancer un autre projet majeur. Selon la source, l’entreprise prévoit de lancer son propre opérateur mobile, baptisé Starlink Mobile, à la fin de 2027. Ce nouveau service devrait entrer directement en concurrence avec les grands opérateurs américains tels que Verizon, AT&T et T-Mobile.

À titre d’information, Starlink est un système mondial d’internet satellitaire créé par SpaceX. Il est spécialisé dans la fourniture d’un accès internet rapide aux régions éloignées et difficiles d’accès où les communications filaires ou mobiles traditionnelles sont absentes.

Le réseau fonctionne grâce à des milliers de satellites en orbite basse. C’est précisément ce facteur qui permet au système de réduire la latence et d’assurer la stabilité du signal. Sa couverture mondiale permet aux utilisateurs de se connecter au réseau depuis n’importe quel endroit de la planète.

Selon les experts, le développement aussi rapide des technologies satellitaires pourrait bouleverser profondément l’équilibre actuel du marché traditionnel des télécommunications. Les opérateurs mobiles et les fournisseurs d’accès internet fixe devraient subir une forte pression concurrentielle dans les prochaines années.

Les dernières déclarations d’Elon Musk montrent que SpaceX prévoit d’acquérir une position proche du monopole dans le domaine de l’internet spatial. Le lancement de Starlink Mobile élargirait encore l’influence de l’entreprise et la transformerait d’un simple fournisseur d’accès internet en véritable géant mondial des communications.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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