Dure défaite face au Portugal et critiques acerbes envers Cannavaro

Notre participation à la Coupe du Monde n'a malheureusement pas commencé comme nous l'espérions. La lourde défaite (0:5) subie face à l'équipe nationale du Portugal lors de la 2ème journée du groupe K a profondément préoccupé non seulement les supporters, mais aussi les experts du domaine. Après deux défaites consécutives, les hommes de l'entraîneur italien Fabio Cannavaro se retrouvent derniers du classement. Désormais, un match couperet attend nos représentants face à la RD Congo.

Entre-temps, l'ancien directeur du département des équipes nationales de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA), Azizbek Haydarov a exprimé des opinions très tranchées et ouvertes sur le match. Ses critiques visent non seulement les erreurs grossières commises par les joueurs, mais aussi la tactique de l'entraîneur et sa légitimité à la tête de l'équipe.

« Nos défenseurs étaient plus occupés à poser pour les photos qu'à récupérer le ballon »

Selon Azizbek Haydarov, le destin de la rencontre a été scellé par des erreurs individuelles incompréhensibles dès le début du match. Les circonstances des premier et deuxième buts ont particulièrement suscité l'indignation de l'ancien dirigeant :

« Nous avons gâché ce match. Pour être honnête, je n'ai absolument pas compris ce que Fabio Cannavaro essayait d'accomplir. Sur le premier but, au lieu de défendre et de récupérer le ballon, nos défenseurs étaient comme s'ils posaient pour une photo ou faisaient autre chose. À la Coupe du Monde, encaisser de tels buts est totalement inadmissible. »

L'expert a également vivement critiqué l'attitude de l'un des leaders de l'équipe, Abbosbek Fayzullayev :

« Sur la deuxième action, Abbosbek Fayzullayev a fui le ballon. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cela. À ma connaissance, personne n'est jamais mort parce qu'un ballon de football l'a touché. Dans une compétition de ce niveau, il faut se battre jusqu'au bout dans chaque situation. »

Haydarov a souligné que des adversaires aussi forts que le Portugal ne pardonnent jamais de tels cadeaux. Après les buts rapides, l'équipe s'est effondrée mentalement et n'a pas pu revenir dans le match, nous obligeant à encaisser trois buts supplémentaires.

Les millions versés à Cannavaro sont-ils justifiés ?

L'ombre de la défaite plane naturellement sur l'entraîneur principal Fabio Cannavaro. Haydarov a ouvertement remis en question l'idée de faire appel à un spécialiste étranger coûteux et a suggéré l'option d'entraîneurs locaux :

Effondrement psychologique : Après le premier but, l'équipe a perdu confiance et il est devenu impossible de redresser la barre. À ce niveau, une concentration maximale était requise de la 1ère minute jusqu'à la dernière seconde.

Une question de mentalité : Plutôt qu'un entraîneur étranger onéreux, il aurait été plus utile de faire confiance à des spécialistes locaux qui connaissent bien l'environnement interne, le caractère des joueurs et le football ouzbek.

« Pour être franc, je ne comprends pas pourquoi Fabio Cannavaro a été proposé pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Quel est l'intérêt de lui payer autant ? Avec ces fonds, on aurait pu confier l'équipe à nos propres spécialistes qui connaissent parfaitement notre football, nos joueurs et notre mentalité. »

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Aussi grave que soit la situation, l'opportunité n'est pas encore totalement perdue. Nous attendons le dernier match, le plus crucial du groupe, face à la RD Congo. Pour garder espoir d'une qualification pour les play-offs, nos représentants doivent entrer sur le terrain avec un seul objectif : la victoire.

En tant que supporters, nous espérons que les conclusions seront tirées des erreurs et que les garçons feront preuve d'un véritable caractère lors du prochain match !