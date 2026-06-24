Le match qui s'est déroulé à Houston et s'est soldé par une large victoire de l'équipe nationale du Portugal contre l'Ouzbékistan 5:0 fait l'objet de discussions actives, même parmi les experts étrangers. Le célèbre agent de football portugais Paulu Barboza Metaratings.ru a partagé ses réflexions sur la rencontre et a évalué le jeu de nos représentants lors d'une interview accordée au site.

Doublé de Ronaldo et deuxième place du groupe K

Grâce à cette victoire importante, les Portugais ont porté leur total de points à 4 points et occupent la deuxième place du classement du groupe K avant la dernière journée.

Lors de la rencontre, le capitaine de l'équipe Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, tandis que Rafael Leao et Nuno Mendes ont marqué un but chacun. De plus, lors d'une action, notre représentant Abduvohid Ne’matov a malheureusement marqué contre son camp (but contre son camp).

« L'Ouzbékistan a joué plus faiblement que lors du match précédent »

Selon Paulu Barboza, bien que le Portugal ait mieux agi cette fois, cela a été rendu possible principalement par la faible performance de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

« Aujourd'hui, nous avons été un peu meilleurs que lors du match contre le Congo, mais l'Ouzbékistan a manqué de force. Ils ont joué plus faiblement que lors de la rencontre précédente. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que nous ayons gagné. Ronaldo a marqué deux buts, ce qui est très positif pour l'attaquant. Nous avons différentes options en attaque ».

Ce ne sera pas aussi facile contre la Colombie

Malgré la large victoire, l'expert portugais a conseillé de ne pas être trop complaisant et de ne pas tirer de conclusions hâtives. En effet, un adversaire beaucoup plus sérieux les attend :

« Cette victoire nous place en première position avant le match contre la Colombie, mais je ne tirerais pas de conclusions hâtives. Ce ne sera pas aussi facile contre la Colombie, car c'est un tout autre niveau ».

En conclusion, bien que les adversaires aient remporté la victoire, ils ont clairement perçu les points faibles de notre jeu. Nous espérons que notre équipe nationale tirera les bonnes conclusions de ces critiques et montrera un football totalement différent lors du match décisif contre la RD Congo.