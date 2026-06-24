Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté le Portugal. Le match s'est terminé par une large victoire des Européens sur le score de 5-0.

Au coup de sifflet final, une scène émouvante s'est produite sur le terrain. Abduqodir Husanov, défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du Manchester City, n'a pu contenir son émotion après cette lourde défaite.

Le jeune défenseur a éclaté en sanglots sur la pelouse. Cette situation a montré à quel point le résultat du match a été difficilement accepté par les joueurs de l'équipe nationale.

Fait notable, Bernardo Silva, joueur de l'équipe nationale du Portugal, a été l'un des premiers à s'approcher de Husanov.

Bernardo, ancien coéquipier, a tenté de consoler et d'encourager le footballeur ouzbek. Ce moment de sincérité entre les deux joueurs a montré une fois de plus que le respect et l'humanité sont tout aussi importants que la compétition dans le football.

Abduqodir Husanov s'est battu tout au long du match contre un Portugal doté d'une ligne d'attaque puissante. La lourde défaite a profondément affecté le joueur.

Malgré cela, les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de se qualifier pour les phases finales ne sont pas encore totalement perdues.

Après la deuxième journée, le Portugal mène le groupe K avec quatre points. L'Ouzbékistan n'a pour l'instant marqué aucun point.

Lors de la dernière journée de la phase de groupes, le Portugal affrontera la Colombie le 28 juin. L'équipe nationale d'Ouzbékistan jouera contre la République démocratique du Congo pour la troisième place.

Pour les « Loups blancs », ce dernier match sera crucial pour obtenir leur première victoire en Coupe du Monde et maintenir leurs chances de qualification pour le tour suivant.