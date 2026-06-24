La Colombie qualifiée pour les play-offs : Daniel Muñoz offre la victoire

L'équipe nationale de Colombie a validé son ticket pour les play-offs avant terme en remportant sa deuxième victoire consécutive lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Lors du match disputé à Guadalajara, les Sud-Américains se sont imposés 1-0 face à la République démocratique du Congo. Avec ce résultat, la Colombie a réussi là où le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, avait échoué. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Le destin de la rencontre a été scellé par Daniel Muñoz, défenseur du Crystal Palace anglais. Il a ouvert le score à la 76e minute, inscrivant son deuxième but dans le tournoi. Selon Goal.com, cette victoire permet aux hommes de Nestor Lorenzo de consolider leur place de leader du groupe K avec six points et d'accéder aux 1/32 de finale.

L'obstacle que le Portugal n'a pas franchi

Il convient de noter que le Portugal, considéré comme l'un des favoris du groupe, avait perdu des points lors de la première journée en faisant match nul 1-1 contre la RD Congo. Les Colombiens, quant à eux, ont réussi à percer la solide défense africaine. Bien que la Colombie ait dominé le match avec 20 tirs, le gardien congolais Lionel Mpasi a neutralisé les tentatives de Luis Diaz et Jhon Arias grâce à des arrêts spectaculaires.

Dès la première période, la Colombie a tenté sa chance 15 fois, mais le but n'est arrivé qu'en fin de seconde période. Le tir de Daniel Muñoz a été dévié par Steve Kapuadi avant de finir sa course au fond des filets. Après le match, Muñoz a déclaré en interview : « Marquer ne fait pas de moi un héros. Nous avons gagné en tant qu'équipe, en tant que famille ».

Situation du groupe et importance pour l'Ouzbékistan

Le sélectionneur colombien Nestor Lorenzo a expliqué avoir choisi une tactique prudente compte tenu du danger des contre-attaques adverses. Juan Quintero, entré à la place de James Rodriguez, a apporté un nouveau souffle et a joué un rôle clé dans l'organisation offensive. Désormais, la Colombie affrontera le Portugal lors de la dernière journée pour la première place du groupe.

Pour la RD Congo, cette défaite complique la situation. Ils occupent actuellement la troisième place avec un seul point. Le prochain match décisif pour leur avenir dans le groupe aura lieu à Atlanta contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Pour garder espoir de qualification pour les play-offs, les Africains devront impérativement s'imposer face à l'Ouzbékistan.