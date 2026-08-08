Le téléphone HMD Touch AI à petit prix pourrait conquérir le marché mondial

La société HMD prévoit de commercialiser sur les marchés internationaux son smartphone abordable HMD Touch AI, doté de fonctions d’intelligence artificielle. Selon ixbt.com, l’appareil a d’abord été présenté sur le marché chinois. Sa commercialisation mondiale est désormais attendue, ce qui pourrait attirer les utilisateurs intéressés par les gadgets compacts et abordables. À ce sujet, Ixbt.com en rend compte.

D’après les informations diffusées par l’initié smashx_60, après ses débuts en Chine, le nouveau téléphone pourrait être commercialisé dans plusieurs pays asiatiques, notamment la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. La date exacte de lancement et le prix de la version internationale restent inconnus. En Chine, l’appareil coûte 469 yuans, soit environ 70 dollars américains.

Un design original et des caractéristiques techniques intéressantes

L’appareil se distingue par son apparence originale. Le design du HMD Touch AI rappelle le style légendaire des smartphones Nokia Lumia. Le téléphone est équipé d’un écran tactile pratique de 3,2 pouces, ce qui pourrait en faire un choix intéressant pour les amateurs d’appareils compacts.

Sur le plan technique, l’appareil prend en charge les réseaux 4G et la connexion Wi-Fi, et dispose d’emplacements pour deux cartes SIM. Sa batterie de 1950 mAh se recharge via un port USB Type-C moderne. En plus des couleurs de base, des versions blanche et dorée devraient être proposées pour le modèle international.

Intelligence artificielle et fonctionnalités supplémentaires

La principale particularité de cet appareil abordable réside dans l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle. La version internationale devrait intégrer le réseau neuronal Taobao AI Big Model Teen Edition, auquel les utilisateurs pourraient accéder entièrement gratuitement, sans abonnement mensuel. Toutefois, les paiements mobiles Alipay et la lecture des QR codes présents dans la version chinoise pourraient ne pas être conservés sur le modèle mondial.

Pour accompagner les acheteurs, HMD prévoit d’inclure dans la boîte une carte mémoire microSD de 8 GB, une coque de protection dédiée et un film protecteur pour l’écran. L’initié smashx_60 ayant déjà fourni des informations précises sur de nouveaux produits HMD, notamment le téléphone à clavier HMD Icon Flip 1, la fiabilité de ces informations est considérée comme élevée.