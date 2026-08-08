Un nouveau gros transfert pour Arsenal : Bruno Guimarães rejoint les Gunners !

·52·Sport
Un nouveau gros transfert pour Arsenal : Bruno Guimarães rejoint les Gunners !

Le club londonien d’Arsenal a annoncé une nouvelle recrue retentissante lors du mercato estival. Le milieu de terrain brésilien et cadre de Newcastle, Bruno Guimarães, poursuivra sa carrière chez les Gunners.

Arsenal l’a annoncé sur sa page officielle du réseau social X, anciennement Twitter.

Montant du transfert et détails du contrat

Le club londonien a déboursé une somme conséquente pour s’offrir la star brésilienne. Voici les détails de l’accord conclu entre les deux parties :

  • Montant du transfert : 75 millions de livres sterling (87,75 millions d’euros);

  • Durée du contrat : 5 ans — jusqu’à l’été 2031 .

Les statistiques de Guimarães la saison dernière

Le milieu de terrain expérimenté de 28 ans a été l’un des hommes forts de Newcastle dans l’entrejeu lors de la saison 2025/2026 :

  • Premier League : 29 matchs, 9 buts et 5 passes décisives;

  • Ligue des champions de l’UEFA : 7 matchs.

Crise de l’effectif à Newcastle : les cadres quittent le club les uns après les autres

Le départ de Bruno Guimarães n’est pas la première perte de Newcastle lors du mercato estival. Auparavant, le club avait déjà dû se séparer de deux autres stars majeures :

  1. Anthony Gordon — a rejoint Barcelone pour 80 millions d’euros.

  2. Sandro Tonali — est devenu joueur de Tottenham pour 108 millions d’euros.

Grâce au transfert de Guimarães, Newcastle réalise une importante rentrée financière, mais l’équipe perd trois cadres majeurs au milieu de terrain et en attaque.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastleBarceloneTottenham
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

José Mourinho a sévèrement évalué la condition physique de Bernardo SilvaJosé Mourinho a sévèrement évalué la condition physique de Bernardo SilvaAujourd'hui, 02:31Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieLe Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieAujourd'hui, 02:10Barcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparationBarcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparationAujourd'hui, 01:55Le système de capitaines de Manchester City va changerLe système de capitaines de Manchester City va changerAujourd'hui, 01:54West Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor SolomonWest Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor SolomonAujourd'hui, 00:35Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieLe Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieAujourd'hui, 00:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)