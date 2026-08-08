Un nouveau gros transfert pour Arsenal : Bruno Guimarães rejoint les Gunners !

Le club londonien d’Arsenal a annoncé une nouvelle recrue retentissante lors du mercato estival. Le milieu de terrain brésilien et cadre de Newcastle, Bruno Guimarães, poursuivra sa carrière chez les Gunners.

Arsenal l’a annoncé sur sa page officielle du réseau social X, anciennement Twitter.

Montant du transfert et détails du contrat

Le club londonien a déboursé une somme conséquente pour s’offrir la star brésilienne. Voici les détails de l’accord conclu entre les deux parties :

Montant du transfert : 75 millions de livres sterling ( 87,75 millions d’euros );

Durée du contrat : 5 ans — jusqu’à l’été 2031 .

Les statistiques de Guimarães la saison dernière

Le milieu de terrain expérimenté de 28 ans a été l’un des hommes forts de Newcastle dans l’entrejeu lors de la saison 2025/2026 :

Premier League : 29 matchs, 9 buts et 5 passes décisives ;

Ligue des champions de l’UEFA : 7 matchs.

Crise de l’effectif à Newcastle : les cadres quittent le club les uns après les autres

Le départ de Bruno Guimarães n’est pas la première perte de Newcastle lors du mercato estival. Auparavant, le club avait déjà dû se séparer de deux autres stars majeures :

Anthony Gordon — a rejoint Barcelone pour 80 millions d’euros. Sandro Tonali — est devenu joueur de Tottenham pour 108 millions d’euros.

Grâce au transfert de Guimarães, Newcastle réalise une importante rentrée financière, mais l’équipe perd trois cadres majeurs au milieu de terrain et en attaque.

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