Le père de la légende du football argentin et mondial, Lionel Messi, ainsi que son agent de longue date, Jorge Messi, est décédé à l’âge de 68 ans.

Cette information a été rapportée par le prestigieux média argentin Infobae . Selon les informations disponibles, Jorge Messi luttait depuis longtemps contre une grave maladie. Il est décédé ce matin à 4 heures, heure locale, dans un hôpital de Rosario.

Un triplé en Coupe du monde et les larmes de Messi

Des sources avaient indiqué que Messi disputait la compétition sous une forte pression psychologique en raison de sa situation familiale. Lors de la première journée de la Coupe du monde, contre l’Algérie (3-0), Messi a inscrit un triplé, mais n’a pas pu retenir ses larmes sur le terrain au terme de la rencontre.

Dans une interview accordée à l’époque, le joueur avait laissé entendre que ces émotions n’étaient pas liées au football ni à la victoire, mais aux moments difficiles qu’il traversait dans sa vie personnelle.

Détail important : Bien que toute la famille de Messi ait été présente dans les tribunes lors des matches de l’équipe d’Argentine, l’absence de son père Jorge Messi avait confirmé les inquiétudes concernant la dégradation de son état de santé.

La personne la plus importante de la carrière de Leo

Jorge Messi n’était pas seulement un père qui soutenait Leo, mais aussi son principal conseiller et son agent officiel durant toute sa carrière professionnelle. De ses débuts au FC Barcelone à ses contrats les plus importants, tout s’était fait sous la supervision et avec la participation de Jorge.

La communauté sportive et des millions de supporters présentent leurs sincères condoléances à Messi et à sa famille.