CDM 2026. Angleterre – Ghana (regardez les occasions dangereuses)

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CDM 2026. Angleterre – Ghana (regardez les occasions dangereuses)

Pour la 2ème journée du groupe L de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Angleterre a affronté l'équipe nationale du Ghana.

Ce duel, plutôt terne, s'est soldé par un match nul 0-0. En conséquence, les Anglais conservent la tête du groupe avec 4 points. Le Ghana suit à la 2ème place avec autant de points.

CDM 2026. 2ème journée
Angleterre – Ghana 0:0

L'équipe de Tuchel affrontera Panama lors de la 3ème journée. Le représentant africain, quant à lui, aura affaire à la Croatie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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