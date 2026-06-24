CDM 2026. Angleterre – Ghana (regardez les occasions dangereuses)

Pour la 2ème journée du groupe L de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Angleterre a affronté l'équipe nationale du Ghana.

Ce duel, plutôt terne, s'est soldé par un match nul 0-0. En conséquence, les Anglais conservent la tête du groupe avec 4 points. Le Ghana suit à la 2ème place avec autant de points.

CDM 2026. 2ème journée

Angleterre – Ghana 0:0

L'équipe de Tuchel affrontera Panama lors de la 3ème journée. Le représentant africain, quant à lui, aura affaire à la Croatie.