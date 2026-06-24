Jude Bellingham : "Je ne méritais pas le titre d'homme du match"

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Jude Bellingham : "Je ne méritais pas le titre d'homme du match"

La jeune star de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, a porté un regard critique sur sa performance après le match nul (0-0) contre le Ghana dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Bien que le milieu de terrain du Real Madrid ait été élu homme du match, il a souligné qu'il aurait été plus juste que l'un des défenseurs adverses reçoive ce prix. Lors de la rencontre à Boston, les Anglais ont éprouvé de sérieuses difficultés à percer la défense ghanéenne. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'équipe d'Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, n'a pas réussi à briser la ligne défensive organisée mise en place par l'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlos Queiroz. Dans l'interview d'après-match, Bellingham a exprimé une sincérité surprenante en déclinant son prix individuel. Selon Goal.com, le joueur ne s'est pas estimé digne de cette reconnaissance.

"Pour être honnête, je ne le méritais pas. Le prix aurait dû être attribué à l'un des représentants du Ghana, qui ont très bien défendu. Il a été difficile d'entrer dans le match ; je remercie ceux qui ont voté, mais les adversaires ont été formidables aujourd'hui", a déclaré le milieu de terrain de 22 ans.

Record historique et "malédiction du deuxième match"

Bien que le résultat n'ait pas été celui escompté, ce match a revêtu une importance historique pour Bellingham sur le plan personnel. À 22 ans et 359 jours, il est devenu le plus jeune joueur à disputer son 50ème match avec l'équipe nationale d'Angleterre, battant ainsi le record établi par le légendaire Wayne Rooney.

Cependant, Bellingham a souligné que le résultat collectif était plus important que les exploits personnels. Il a également évoqué la tradition anglaise du "blocage du deuxième match" lors des grands tournois. Pour rappel, les Anglais ont concédé un nul lors du deuxième match de quatre tournois majeurs consécutifs, une série qui dure depuis la rencontre contre l'Écosse lors de l'Euro 2020.

Les tensions sont également montées pendant la rencontre. À la mi-temps, une petite altercation a éclaté entre Bellingham et l'entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz. Queiroz était mécontent d'une faute grossière commise par le joueur sur Jerome Opoku. Après le match, l'entraîneur a déclaré qu'il s'agissait simplement d'émotions professionnelles et que le football n'est pas "pour ceux qui dansent en smoking, mais pour les gens courageux".

L'attaque de l'Angleterre n'a pas non plus été efficace ce soir-là. Le capitaine Harry Kane n'a pratiquement pas inquiété le gardien Benjamin Asare. En particulier, l'incapacité de Kane à marquer dans un but vide en fin de match a clairement illustré les problèmes offensifs des Anglais. Désormais, les hommes de Tuchel devront tout donner lors du dernier match de groupe pour assurer leur qualification pour le tour suivant.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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