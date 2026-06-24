Retour de Neymar : Carlo Ancelotti fait le point sur l'état de la star brésilienne

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Retour de Neymar : Carlo Ancelotti fait le point sur l'état de la star brésilienne

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a annoncé que le leader de l'équipe, Neymar, est totalement rétabli de sa blessure et est prêt à entrer en jeu pour le match crucial contre l'Écosse. Avant ce match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde, cette nouvelle est une excellente nouvelle pour les supporters des « pentacampeões ». C'est ce qu'indique le site Goal.com.

Pour rappel, Neymar avait été contraint de manquer les premiers matchs contre le Maroc et Haïti en raison d'une blessure aux muscles du mollet. Selon Goal.com, l'attaquant de 34 ans participe pleinement aux entraînements collectifs depuis la semaine dernière et a retrouvé sa condition physique.

La confiance d'Ancelotti et les changements dans l'effectif

Le spécialiste italien n'a pas caché sa satisfaction quant à l'état actuel de la star brésilienne. « Il est prêt, il s'est très bien entraîné cette semaine. Neymar est capable de jouer non seulement une partie du match, mais les 90 minutes complètes. Son retour est une force majeure pour nous, car c'est un joueur extrêmement talentueux et expérimenté », a souligné Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse.

Le retour de Neymar devrait somewhat atténuer les problèmes de la ligne d'attaque du Brésil. En effet, Raphinha, blessé au genou lors du match contre Haïti (3-0), manquera la rencontre face à l'Écosse. En l'absence de l'attaquant du FC Barcelone, bien qu'Ancelotti dispose de jeunes talents comme Ryan, Endrick et Igor Thiago, l'expérience de Neymar pourrait s'avérer décisive.

Si l'équipe nationale du Brésil bat l'Écosse, elle s'assurera la première place du groupe C. L'entraîneur a également fait l'éloge de l'équipe adverse, affirmant que le match ne sera pas facile. Il a notamment averti que des joueurs comme Scott McTominay et John McGinn pourraient perturber le rythme du Brésil.

En regardant les statistiques, le Brésil et l'Écosse se sont affrontés quatre fois jusqu'à présent dans le cadre des Coupes du Monde. Les Sud-Américains ont remporté trois de ces rencontres, et un match s'est soldé par un nul. Neymar ambitionne d'augmenter son nombre de buts en Coupe du Monde au-delà de 8 lors de ce match.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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