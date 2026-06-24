Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et l'un des plus grands footballeurs de notre époque, Lionel Messi, a prouvé que sa condition physique reste à un niveau élevé à l'approche de ses 39 ans. Actuellement avec la sélection, l'attaquant légendaire a partagé des images de ses entraînements sur les réseaux sociaux, suscitant l'admiration de nombreux fans. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

La vidéo publiée montre Lionel Messi effectuant parfaitement des tractions. Les biceps du joueur et sa structure corporelle générale montrent que, malgré son âge, il répond aux exigences les plus élevées du sport professionnel. Selon Goal.com, cette préparation physique sert de base essentielle au succès de l'équipe d'Argentine lors des prochains grands tournois.

Le secret d'un mode de vie sain et de la longévité

En général, les footballeurs commencent à penser à la retraite après 35 ans, mais Lionel Messi défie cette règle. Sa discipline en salle de sport et son travail personnel l'aident à maintenir non seulement sa technique sur le terrain, mais aussi sa force physique. Cela lui permet de continuer à diriger Inter Miami et l'Argentine.

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a évoqué l'état du capitaine et l'ambiance au sein de l'équipe lors d'une conférence de presse. Selon l'entraîneur, les relations amicales dans le groupe et le bonheur de Messi sont une source de motivation pour tout l'effectif. « Nous voulons qu'il soit toujours heureux. Si Lionel est heureux, toute l'équipe se sent bien », a souligné le spécialiste de 48 ans.

Lionel Messi a récemment marqué un doublé lors du match contre l'Autriche, continuant ainsi d'enrichir sa série de records. Bien qu'il ait manqué un penalty durant la rencontre, les buts marqués par la suite ont assuré la victoire de son équipe. Le joueur s'est dit satisfait des records et des résultats, tout en précisant que le succès collectif reste la priorité.

Actuellement, l'équipe d'Argentine se prépare sérieusement pour défendre son titre de champion du monde. La forme sportive exceptionnelle de Messi rassure les supporters et le staff technique avant la phase éliminatoire. La star de 39 ans prouve concrètement qu'il est toujours capable de rester au sommet du football mondial.