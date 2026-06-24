Chelsea lance l'ère Xabi Alonso avec un transfert majeur : Palestra en route pour Londres

Le club londonien de Chelsea a réalisé son premier grand coup sur le marché des transferts estival. La nouvelle ère sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso commence avec le transfert de Marco Palestra, élu meilleur défenseur de la Serie A la saison dernière. Selon Goal.com, les Londoniens ont conclu un accord de 47 millions de livres sterling avec l'Atalanta. C'est ce que rapporte Goal.com.

Ce transfert est crucial pour Chelsea, non seulement pour renforcer l'effectif, mais aussi pour s'imposer dans la bataille du marché. En effet, l'international italien de 21 ans était principalement courtisé par le champion en titre, l'Inter. Cependant, après des négociations intensives au cours des dernières 24 heures, le joueur a décidé de rejoindre Stamford Bridge.

Détails du transfert et confirmation de Fabrizio Romano

Le célèbre insider Fabrizio Romano a utilisé son traditionnel « Here we go » sur ses réseaux sociaux concernant cet accord. Selon Romano, un accord verbal a été conclu : l'Atalanta recevra plus de 55 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Palestra signera un contrat à long terme avec le club londonien.

Marco Palestra a passé la saison dernière en prêt au Cagliari. Grâce à ses performances remarquables, il a été reconnu comme le meilleur défenseur de Serie A. Sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien comme wing-back droit que comme latéral classique, serait parfaitement adaptée à la tactique de Xabi Alonso.

De grands changements attendus dans l'effectif de Chelsea

Après avoir terminé la saison dernière à la 10e place de la Premier League, sans qualification européenne, la direction de Chelsea vise une refonte totale de l'équipe. Xabi Alonso devrait recevoir non seulement Palestra, mais aussi d'autres jeunes talents. Le club est notamment sur le point de finaliser des accords avec :

l'ailier Geovany Quenda, arrivant du Sporting CP pour 40 millions de livres ;

le milieu de terrain de Strasbourg, Valentin Barco ;

l'attaquant Emmanuel Emegha.

Parallèlement, le processus de nettoyage de l'effectif se poursuit. Notamment, le latéral gauche Marc Cucurella a été vendu au Real Madrid, permettant de réduire la masse salariale et de libérer de la place pour les nouvelles recrues. Avant sa saison de début, Xabi Alonso a demandé l'achat de quelques défenseurs centraux et attaquants supplémentaires pour finaliser son équipe.

Le transfert de Marco Palestra, qui a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale italienne, est une étape importante dans la construction des fondations futures de Chelsea. Après le succès de Xabi Alonso à Leverkusen, les supporters londoniens espèrent que le nouvel entraîneur et les nouveaux talents restaureront le prestige du club.