Michael Carrick après le match contre le PSG : « L’équipe est totalement prête pour la saison »

«Manchester United» L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a livré ses impressions après le match amical contre le club français du PSG. Cette rencontre intense s’est terminée sur un nul 1-1.

Le technicien mancunien a notamment évoqué la préparation de l’équipe pour la saison et les éléments importants de la rencontre.

« Il est important que mes joueurs trouvent eux-mêmes les solutions sur le terrain »

Michael Carrick a déclaré dans une interview accordée au site officiel de «Manchester United» qu’il était satisfait du match et de la préparation :

« Nous avons pleinement atteint les objectifs que nous nous étions fixés pour cette rencontre. Il est parfois très important que les joueurs trouvent eux-mêmes les solutions pour sortir d’une situation et résoudre les problèmes. Même lorsque ce n’est pas nécessaire, nous ne voulons pas toujours leur fournir des réponses toutes faites : cela permet aux footballeurs de mûrir mentalement et tactiquement avant la nouvelle saison. Il y a eu beaucoup d’aspects positifs que les autres ne remarquent pas toujours, mais qui nous satisfont énormément en tant que staff technique, et c’est un bon signe pour l’avenir », a déclaré le technicien.

Le stage en Scandinavie et l’énergie des supporters

L’entraîneur de « MU » a également livré des impressions positives sur la tournée scandinave effectuée pendant la trêve et les échanges avec les supporters :

Discipline et rythme : Pendant le stage, l’équipe a progressivement et méthodiquement augmenté le rythme de ses matches.

Le contact avec les supporters : « Habituellement, les déplacements se limitent à des trajets entre l’hôtel et le stade. Mais cette fois, nous avons pu nous promener un peu et échanger avec les supporters. C’est très important à cette période de l’année, car on ressent leur énergie et leur enthousiasme. Nous travaillons précisément pour leur procurer de la joie. Nous avons rempli les objectifs que nous nous étions fixés et j’espère que les supporters ont pris du plaisir à regarder le match. »

Le début de la nouvelle saison approche

Rappelons que lors de la 1re journée de la saison 2026/2027 de Premier League anglaise, «Manchester United» affrontera Hull City le 22 août.

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