Haltérophilie : Azizbek Dadajonov monte sur le podium aux Championnats d’Asie

Les Championnats d’Asie d’haltérophilie juniors et jeunes, qui se déroulent à Tachkent, ont offert une nouvelle médaille à l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Engagé dans la catégorie des moins de 60 kg, Azizbek Dadajonov a réalisé 134 kg à l’épaulé-jeté et remporté la médaille de bronze.

Le podium de notre compatriote a été enregistré lors de la deuxième journée des championnats. Ce résultat enrichit encore le bilan de médailles de l’équipe hôte dans cette compétition continentale.

Le résultat décisif — 134 kilogrammes

Azizbek Dadajonov a défendu les couleurs de l’Ouzbékistan chez les juniors, dans la catégorie des moins de 60 kg.

Lors de l’épreuve de l’épaulé-jeté, il a soulevé avec succès 134 kilogrammes. Cette performance a permis à Dadajonov de prendre la troisième place et de décrocher la médaille de bronze des Championnats d’Asie.

En haltérophilie, une seule tentative réussie peut radicalement modifier le résultat final. Cette fois, la performance de 134 kg a permis à l’athlète ouzbek de monter sur le podium continental.

L’équipe nationale d’Ouzbékistan étoffe son palmarès de médailles

La deuxième journée de la compétition a également été fructueuse pour la délégation ouzbèke. Selon O‘zA, le résultat de Dadajonov a ajouté une nouvelle médaille au bilan de l’équipe nationale aux Championnats d’Asie.

Des représentants de l’Ouzbékistan étaient déjà montés sur le podium lors de la première journée des championnats. Ainsi, les athlètes hôtes participent activement à la lutte pour les médailles dès les premiers jours de la compétition.

Les jeunes espoirs du continent réunis à Tachkent

Les Championnats d’Asie 2026 d’haltérophilie juniors et jeunes se déroulent à Tachkent du 7 au 14 août . Selon le règlement officiel, la compétition rassemble de jeunes haltérophiles prometteurs venus de différents pays d’Asie.

Ces dernières années, Tachkent a accueilli de grandes compétitions internationales d’haltérophilie. En 2021, la ville a organisé à la fois les Championnats du monde juniors et les Championnats du monde seniors.

Un résultat international important pour Dadajonov

Pour ce jeune athlète, le bronze aux Championnats d’Asie représente bien plus qu’une simple médaille. Monter sur le podium dans une compétition continentale lui apporte de l’expérience et de la confiance avant ses prochaines échéances internationales.

Dadajonov s’était déjà illustré dans les compétitions nationales. Lors de l’Olympiade du Président 2025, il avait remporté la catégorie des moins de 55 kg.

Désormais, ses performances se traduisent également par des médailles sur la scène internationale.

La compétition se poursuit à Tachkent

Les Championnats d’Asie se poursuivront jusqu’au 14 août. L’équipe nationale d’Ouzbékistan dispose donc encore de plusieurs occasions d’enrichir son bilan de médailles.

Avec sa performance de 134 kg, Azizbek Dadajonov a inscrit son nom parmi les médaillés dès les premiers jours de la compétition.

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