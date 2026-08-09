Neymar va-t-il retrouver Messi ? Une nouvelle destination évoquée...

Le deuxième passage de la star du football brésilien Neymar à Santos pourrait s’achever fin 2026, mais sa carrière professionnelle ne devrait pas prendre fin à cette date. Selon de nouvelles informations, la destination la plus probable pour l’attaquant de 34 ans serait l’Inter Miami, où évolue Lionel Messi.

Si ce scénario se réalise, les retrouvailles que les supporters attendent depuis des années pourraient devenir réalité : Neymar et Messi porteraient à nouveau le même maillot. Mais à Miami, une autre star brésilienne les attend également.

Neymar pourrait rejoindre Miami en janvier 2027

Selon des informations publiées sur le compte X nommé LIBERTA DEPRE, Neymar envisagerait de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami à partir de janvier 2027.

Le club américain est présenté comme l’une des options les plus adaptées pour permettre à Neymar de disputer la dernière étape de sa carrière.

Une situation contractuelle favorable pourrait également se présenter. Santos a officiellement annoncé en janvier 2026 avoir prolongé l’accord avec Neymar jusqu’à la fin de la saison 2026 Ainsi, si le contrat actuel n’est pas modifié, le joueur pourrait devenir agent libre après le Nouvel An.

Pour l’instant, ni l’Inter Miami ni Santos n’ont toutefois publié de communiqué officiel concernant un éventuel transfert de Neymar en 2027. Il convient donc de considérer cette information comme un scénario possible du marché des transferts.

Messi pourrait attendre Neymar à Miami

Le principal attrait de l’option Inter Miami pour Neymar reste Lionel Messi.

L’avenir proche de la star argentine est déjà fixé : l’Inter Miami a prolongé le contrat de Messi jusqu’à la fin de la saison 2028 de MLS .

Ainsi, si Neymar rejoint effectivement Miami en janvier 2027, les conditions seraient réunies pour qu’ils évoluent à nouveau dans la même équipe.

Les deux joueurs avaient déjà évolué ensemble au FC Barcelone de 2013 à 2017, formant avec Luis Suárez le célèbre trio offensif MSN . Plus tard, Neymar et Messi ont également joué dans la même équipe au PSG.

C’est pourquoi leurs retrouvailles éventuelles à Miami pourraient devenir un événement nostalgique bien plus important qu’un simple transfert.

Casemiro également à l’Inter Miami

Le nombre de Brésiliens présents à Miami a également augmenté.

À l’été 2026, l’Inter Miami a officiellement recruté Casemiro en tant qu’agent libre. Le milieu de terrain, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, a signé un contrat jusqu’à la fin de la MLS Sprint Season 2027, avec une option de prolongation jusqu’en juin 2029.

Ainsi, s’il arrive à Miami, Neymar pourrait y retrouver non seulement Messi, mais aussi Casemiro, son ancien coéquipier de longue date en équipe du Brésil.

Luis Suárez évolue lui aussi actuellement à l’Inter Miami. Le contrat de l’attaquant uruguayen court jusqu’à la fin de la saison 2026 de MLS.

Par conséquent, pour que le trio MSN au complet — Messi, Suárez et Neymar — se reforme en 2027, un nouvel accord concernant l’avenir de Suárez pourrait également être nécessaire.

Cette idée avait déjà traversé l’esprit de Neymar

L’option Inter Miami n’est pas évoquée pour la première fois.

Neymar n’a jamais caché son envie de rejouer dans la même équipe que Messi et Suárez. Début 2025, les rumeurs d’un éventuel départ à Miami s’étaient intensifiées, et le joueur lui-même s’était montré favorable à l’idée de retrouver ses anciens coéquipiers du FC Barcelone.

À l’époque, les principaux obstacles étaient la situation contractuelle de Neymar et les restrictions financières de la MLS.

Début 2027, la situation pourrait être bien plus favorable : le contrat actuel de Neymar avec Santos prendra fin à la fin de 2026, tandis que Messi dispose d’un engagement longue durée avec Miami.

L’histoire de Neymar à Santos touche-t-elle également à sa fin ?

En 2025, Neymar était retourné à Santos, le club de son enfance, après son passage en Europe.

Lorsqu’il a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire au début de 2026, il avait déclaré : « Santos, c’est chez moi, je m’y sens comme à la maison ».

Cependant, le joueur approche de la dernière étape de sa carrière. En juillet, Neymar a une nouvelle fois confirmé la fin de son parcours avec l’équipe nationale du Brésil. Selon lui, son aventure avec la Seleção est terminée.

Dans cette perspective, l’option MLS semble logique : un environnement de jeu différent, des joueurs familiers à Miami et un marché commercial majeur pourraient faire de l’Inter Miami le dernier grand projet de la carrière de Neymar.

S’agira-t-il de son dernier club ?

La source avance également que l’Inter Miami pourrait être le dernier club de Neymar dans le football professionnel.

Il est encore trop tôt pour l’affirmer comme un fait. Mais plusieurs éléments convergent : le contrat de Neymar avec Santos expire à la fin de l’année, Messi restera à Miami jusqu’en 2028 et Casemiro a déjà rejoint l’équipe.

Ainsi, janvier 2027 pourrait devenir un nouveau tournant majeur dans la carrière de Neymar.

Si le transfert se concrétise, la question ne sera plus seulement de savoir si Neymar rejoindra les États-Unis, mais plutôt : Messi et Neymar mettront-ils un point final à l’une des collaborations les plus célèbres de l’histoire du football, à Miami ?

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