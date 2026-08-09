Drame à Miami sans Messi : Monterrey arrache la victoire à la 90e+7 minute !

Au Nu Stadium de Miami, en Floride, les locaux se sont inclinés face au club mexicain de Monterrey (1-2) en Leagues Cup.

Les hommes de Guillermo Hoyos ont dû disputer cette rencontre sans leur capitaine et principal leader, Lionel Messiqui était absent.

Un thriller conclu par un but décisif à la 90e+7 minute

La rencontre a débuté de manière idéale pour les locaux. À la 32e minute, Rodrigo De Paul a ouvert le score et permis à l’Inter Miami de prendre l’avantage.

Mais en seconde période, les joueurs de Monterrey ont fait preuve d’une grande volonté et d’un véritable caractère :

À la 47e minute, Hugo Cuypers a rapidement égalisé (1-1).

Dans le temps additionnel, à la 90e+7 minute, Diego Rossi a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs, offrant une conclusion dramatique à la rencontre — 1-2.

Un deuil familial et l’absence du leader

Pour l’Inter Miami, cette rencontre a été particulièrement difficile sur le plan émotionnel. La légende et le leader de l’équipe, Lionel Messi avait temporairement quitté le centre d’entraînement du club après le décès de son père, Jorge Messi, à l’âge de 68 ans.

L’absence de la star argentine s’est directement ressentie dans le jeu offensif des locaux ainsi que dans leur discipline au cours des dernières minutes.

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