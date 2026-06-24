Thomas Tuchel sur la méforme de Harry Kane : Messi et Mbappé sont dans la même situation

Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Thomas Tuchel, a défendu son capitaine Harry Kane après le match nul sans saveur contre le Ghana lors de la Coupe du Monde. Lors de cette rencontre à Foxborough, malgré une domination écrasante en possession de balle (80 %), les Anglais n'ont pas réussi à percer la défense adverse. Kane a enregistré l'une des pires performances de sa carrière. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les statistiques d'Opta, l'attaquant du Bayern Munich n'a touché le ballon que 19 fois en 90 minutes lors du match contre le Ghana. Il s'agit du chiffre le plus bas pour Harry Kane dans un match complet lors d'un tournoi majeur. Malgré cela, Thomas Tuchel a affirmé en conférence de presse sa confiance absolue envers l'attaquant, soulignant qu'il est naturel de compter sur lui.

Dépendance aux stars et difficultés tactiques

"L'équipe d'Argentine n'est-elle pas trop dépendante des services de Lionel Messi ou la France de ceux de Kylian Mbappé ? Cela fait simplement partie du football. Ce sont des joueurs de classe mondiale et ils accomplissent généralement leur tâche. Nous comptons sur Harry parce qu'il aime la responsabilité et qu'il l'assume", a cité le site ixbt.com d'après les propos de Tuchel.

L'entraîneur a expliqué que la défense dense organisée par Carlos Queiroz pour le Ghana n'avait laissé aucun espace à Kane. Tuchel a noté que l'attaquant a eu peu de contacts avec le ballon en raison de l'encombrement au milieu de terrain et du style de défense en "bus" de l'adversaire. En fin de match, bien que Kane ait eu une occasion franche de marquer, son tir est passé au-dessus du but.

Pourquoi les attaquants de réserve n'ont-ils pas été utilisés ?

Alors que l'équipe d'Angleterre peinait à marquer, des idées ont émergé parmi les supporters et les experts suggérant de remplacer Kane par du sang neuf, comme Ivan Toney ou Ollie Watkins. Cependant, le technicien allemand a fermement rejeté cette proposition. Tuchel a déclaré qu'il serait illogique de retirer le meilleur buteur du terrain même avec un score de 0-0.

"Remplacer Harry Kane alors que le jeu est bloqué et que le score est de 0-0 ? Non, c'est impossible", a répondu brièvement l'entraîneur. Bien que Bukayo Saka et Marcus Rashford soient entrés en jeu, les avant-centres purs ont dû rester sur le banc jusqu'à la fin du match.

Le prochain adversaire de l'Angleterre sera le Panama. Thomas Tuchel a déclaré qu'il n'avait pas encore d'informations précises sur une éventuelle rotation de l'effectif. Pour l'instant, les critiques entourant le capitaine continuent, mais la position de l'entraîneur reste inchangée : Kane demeure le leader indispensable et l'arme principale de l'équipe.