Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a partagé ses réflexions sur la nomination de José Mourinho en tant que nouvel entraîneur de l'équipe et sur l'activité du club lors du marché des transferts estival. La jeune star, qui participe actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Angleterre, a évalué positivement les changements au sein du club. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Après le match nul sans but (0-0) de l'Angleterre contre le Ghana, Bellingham s'est entretenu avec les journalistes sur son avenir à Madrid. Selon Goal.com, le joueur n'a pas caché sa joie quant au retour de l'entraîneur surnommé « The Special One » au Santiago Bernabéu.

« Mourinho est un spécialiste de haut niveau. Je suis très heureux de sa nomination », a souligné le milieu de terrain de 22 ans. Selon les informations, José Mourinho a reçu des pouvoirs étendus en matière de transferts au club madrilène et a déjà commencé à renforcer l'effectif.

Nouveaux transferts et joueurs expérimentés

Lors de ce mercato estival, le Real Madrid s'est légèrement éloigné de son projet de rajeunissement à long terme pour se concentrer davantage sur le recrutement de stars expérimentées et confirmées. Le club a déjà conclu plusieurs accords spectaculaires.

Marc Cucurella (défenseur) ;

Bernardo Silva (milieu de terrain) ;

Ibrahima Konaté (défenseur).

Selon Bellingham, les nouveaux joueurs changeront considérablement l'atmosphère et la compétition dans le vestiaire. « Nous avons réalisé d'excellents transferts. De nombreux joueurs de qualité et d'expérience sont arrivés. Je serai heureux de travailler avec eux. Pour l'instant, toute mon attention est portée sur l'équipe d'Angleterre, mais je suis les nouveautés au club », déclare le joueur.

En parlant du match de la Coupe du Monde, Bellingham a affirmé que, bien qu'il ait été élu « Homme du match » lors de la confrontation avec le Ghana, il aurait été juste d'attribuer ce prix à l'un des défenseurs adverses. Il a admis ne pas être pleinement satisfait de sa performance et a reconnu la difficulté de percer la défense solide de l'adversaire.

De plus, au cours de l'entretien, il a brièvement évoqué son coéquipier Kylian Mbappé, qualifiant la forme de l'attaquant français durant le tournoi d'« excellente ». Avec l'arrivée de Mourinho et un Real Madrid renforcé par de nouvelles stars, le club est attendu comme l'un des principaux favoris non seulement en Espagne, mais aussi en Ligue des Champions pour la saison prochaine.