Le but « chef-d'œuvre » de G‘aniyev et le regret du VAR — que s'est-il réellement passé ? (vidéo)

Lors du match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal à Houston, aux États-Unis, une action a fait vibrer nos supporters, mais a fini par laisser un grand sentiment de regret. Le magnifique but marqué par notre milieu de terrain Azizjon G‘aniyev dans les filets du Portugal a été annulé après l'intervention du VAR (assistance vidéo).

Alors, que s'est-il réellement passé à ce moment-là et la décision des arbitres était-elle correcte ? Analysons cela avec l'avis d'experts.

Une frappe « canon » qui a laissé Diogo Costa sans solution

Le match avait mal commencé pour notre équipe nationale : les Portugais ont pris l'avantage grâce à des buts rapides. D'abord, Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur pour le Mondial, puis peu après, Nuno Mendes a transformé un coup franc en but.

Dans cette situation difficile, Azizjon G‘aniyev a fait preuve d'un véritable courage. À proximité de la surface de réparation adverse, il a visé avec précision la lucarne. Le célèbre gardien portugais Diogo Costa a été totalement impuissant face à cette frappe puissante. En termes d'exécution, ce but méritait d'être l'un des plus beaux du tournoi.

Comment le VAR nous a-t-il volé notre joie ?

Malheureusement, la joie des supporters ouzbeks a été de courte durée. L'arbitre central a consulté le système VAR et a déterminé qu'une faute avait été commise avant le début de l'action menant au but.

Il s'est avéré qu'à l'origine de l'attaque, Abbosbek Fayzullayev a frappé le pied du joueur portugais Joao Cancelo avant de récupérer le ballon. Selon les règles du football, cela constitue une faute.

Comparaison avec le but de Messi : quelle est la différence ?

La communauté du football a comparé cette situation à un épisode controversé récent lors du match entre l'Argentine et l'Autriche. À l'époque, avant le but de Lionel Messi, Alexis Mac Allister avait joué très durement contre l'Autrichien Xaver Schlager, mais les arbitres avaient validé le but.

Pourquoi celui de Messi a-t-il été accordé alors que celui de G‘aniyev a été annulé ? L'ancien arbitre célèbre Mark Clattenburg a apporté l'explication suivante :

« Dans la situation impliquant Messi, beaucoup de choses se sont passées sur le terrain entre la faute et le but, l'attaque s'est prolongée. Dans le cas de l'Ouzbékistan, l'incident s'est produit directement à côté de la surface de réparation. La frappe était vraiment magnifique, mais c'est une faute claire. Comme l'infraction a eu lieu quelques secondes seulement avant le but, la défense portugaise n'a pas eu le temps de se repositionner ».

L'ancien footballeur et célèbre commentateur anglais Owen Hargreaves a également pleinement soutenu la décision des arbitres :

« Il n'y a pas lieu de discuter ici, c'est une faute nette. Fayzullayev n'a pas joué le ballon, mais a directement frappé le joueur. Pour le VAR, c'était une décision très simple et juste ».

Même si c'est amer, il faut l'admettre : le chef-d'œuvre d'Azizjon a été annulé à cause d'une faute. Mais de telles frappes puissantes et une telle passion sur le terrain prouvent que notre équipe nationale pourra s'imposer sur la scène mondiale à l'avenir !