Arsenal renonce au transfert de Vinícius et pourrait recruter Marcus Rashford

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Arsenal renonce au transfert de Vinícius et pourrait recruter Marcus Rashford

Le club anglais Arsenal est contraint de modifier ses plans lors du mercato estival afin de renforcer son secteur offensif. L’entraîneur Mikel Arteta avait tenté d’attirer la star du Real Madrid Vinícius Júnior à Londres, mais le transfert n’a pas abouti après la signature par le Brésilien d’un nouveau contrat avec le club royal jusqu’en juin 2032. Selon Goal.com rapporte Goal.com rapporte.

Selon Goal.com, les Gunners, qui tentaient de tirer profit des désaccords contractuels, étudient désormais d’autres options. Malgré les efforts personnels de Mikel Arteta pour attirer l’attaquant, l’échec du transfert a créé un vide dans l’effectif qui se prépare à défendre son titre en Premier League.

Une nouvelle opportunité pour Marcus Rashford

Après la fermeture de la piste Vinícius Júnior, l’ancien capitaine d’Arsenal William Gallas a conseillé au club de recruter l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford. Après la fin de son prêt à Barcelone, l’avenir de l’international anglais reste incertain.

Dans une interview accordée à iPredict, William Gallas a déclaré que Marcus Rashford serait une excellente option pour l’attaque d’Arsenal. Selon lui, l’attaquant a réalisé une bonne saison et souhaite quitter Manchester United, sans quoi il n’aurait pas rejoint le club catalan en prêt.

Prix du transfert et conditions

La direction de Manchester United serait prête à vendre le joueur pour environ 40 millions de livres sterling. Toutefois, le club anglais aurait fermement décidé de ne pas le vendre à Manchester City ou à Liverpool, ses principaux rivaux sur ce dossier.

Marcus Rashford a passé la saison dernière en Espagne. Bien que l’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, ait confirmé que le joueur ne resterait pas au club après son prêt, il a salué ses qualités professionnelles et humaines.

Selon Gallas, le joueur de 28 ans tentera de signer un contrat à long terme avec un autre grand club britannique. Dans la situation actuelle, Arsenal pourrait disposer d’une profondeur suffisante pour lutter sur plusieurs fronts en recrutant un joueur aussi expérimenté et talentueux.

ArsenalMarcus RashfordVinícius JúniorMikel ArtetaManchester United
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Jahongir Tursunov
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