Hansi Flick réagit aux rumeurs de transfert de Ferran Torres

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Hansi Flick réagit aux rumeurs de transfert de Ferran Torres

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté les informations concernant l’avenir de l’attaquant du club Ferran Torres et un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Selon Goal.com, le technicien allemand a souligné qu’il se concentrait actuellement sur la préparation de présaison et le travail avec les joueurs disponibles dans l’effectif. Goal.com rapporte .

Le contrat actuel de l’international espagnol de 26 ans entre dans sa dernière année. Selon les informations publiées par la presse, Torres aurait exprimé son souhait de rejoindre le géant français et serait parvenu à un accord sur les conditions de son contrat personnel. Malgré cela, la direction pourrait être contrainte d’étudier les offres reçues afin d’améliorer la situation financière du club et d’équilibrer l’effectif.

Le transfert de Flick et de Ronald Araújo à Liverpool

Répondant aux questions des journalistes après le match de présaison disputé à Udine, Hansi Flick a déclaré qu’il respectait les vacances du joueur ainsi que les négociations contractuelles. Il a répondu brièvement : « Je respecte les vacances des joueurs et je n’ai pas d’informations supplémentaires. »

L’avenir du défenseur Ronald Araújo a également été au centre des discussions lors de la conférence de presse. L’international uruguayen serait proche de rejoindre Liverpool en prêt jusqu’à la fin de la saison. Flick a salué la condition physique et la vitesse du défenseur, sans exclure qu’il soit à la recherche d’un nouveau défi.

La situation du marché des transferts et les projets à venir

L’entraîneur allemand a déclaré que le travail visant à renforcer l’équipe se poursuivrait, tout en soulignant l’importance d’éviter toute précipitation sur le marché des transferts. Selon lui, la préparation de présaison actuelle se déroule différemment de l’habitude en raison des engagements internationaux.

« Nous parlons toujours d’améliorer l’équipe et de recruter les joueurs dont nous avons besoin, mais nous devons rester mesurés sur le marché », a déclaré Flick. Il a également ajouté que l’équipe ne pourrait pas encore évoluer à 100 % de ses capacités avant la trêve internationale et qu’elle continuerait à travailler avec les joueurs disponibles.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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