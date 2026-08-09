Vinícius Júnior prolonge son contrat avec le Real Madrid

Un événement très attendu et important s'est produit pour les supporters du Real Madrid. La star brésilienne Vinícius Júnior a lié son avenir au club royal en signant un nouveau contrat majeur avec l'équipe jusqu'en juin 2032. Cette décision met fin à des mois de rumeurs et de spéculations sur le transfert du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'ailier brésilien suscitait un vif intérêt en Premier League anglaise, notamment de la part d'Arsenal. Bien que le club londonien ait indiqué être prêt à faire de lui le joueur le mieux payé d'Angleterre, le footballeur a préféré poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Cette décision est considérée comme l'une des principales étapes vers la stabilité du Real Madrid dans les années à venir.

Pré-saison en cours et avis de Mourinho

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a souligné l'importance de ce contrat après le match amical contre Ferencváros, remporté 2-1. Le technicien portugais n'a pas caché sa satisfaction de voir le joueur rester au sein de l'équipe.

Selon José Mourinho, le renouvellement du contrat est une immense source de bonheur, non seulement pour le joueur, mais aussi pour toute l'équipe. Le technicien a souligné que cette prolongation serait prioritaire pour garantir la stabilité du club.

Condition physique des joueurs et projets à venir

Dans le contexte de cette annonce contractuelle, Vinícius Júnior est entré en jeu en seconde période lors du match disputé à Budapest. Toutefois, après avoir évalué sa condition physique actuelle au terme de la Coupe du monde estivale, Mourinho a demandé aux supporters de ne pas tirer de conclusions hâtives.

« Vini s'est très peu entraîné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne le ballon aujourd'hui, parcoure 50 mètres et marque, car ses jambes sont encore fatiguées », a expliqué l'entraîneur en conférence de presse après le match. Il s'est dit convaincu que le joueur retrouverait une meilleure forme physique dès la semaine prochaine.

Les débuts de Bernardo Silva

Ce match amical est également resté dans les mémoires grâce aux débuts d'une autre recrue de renom. Mourinho a toutefois évalué très franchement la condition physique de Bernardo Silva, affirmant que le joueur ne s'était pas encore complètement remis de ses vacances.

Selon l'entraîneur, Bernardo a pleinement récupéré mentalement pendant ses vacances, mais son éloignement du travail physique explique que sa condition soit actuellement un peu insuffisante. Malgré cela, le milieu portugais devrait apporter beaucoup à l'équipe dans la construction du jeu et la distribution du ballon au centre du terrain ou dans une position plus reculée.