L’état de Joe Biden est grave : son fils révèle des détails

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L’état de Joe Biden est grave : son fils révèle des détails

Le cancer de la prostate de l’ancien président américain Joe Biden a progressé et s’est propagé à ses os ainsi qu’à d’autres parties de son corps. Son fils Hunter Biden a déclaré à la BBC que la maladie lui causait de fortes douleurs et l’affaiblissait.

Évoquant la santé de son père, Hunter Biden a souligné qu’il était très éprouvant pour la famille de le voir lutter contre la maladie.

« Le cancer s’est propagé, les métastases ont atteint ses os et d’autres parties de son corps. C’est très douloureux et extrêmement affaiblissant », a-t-il déclaré.

Âgé de 83 ans, Joe Biden a été le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis. Son âge et sa santé ont été maintes fois évoqués durant sa présidence.

Biden avait annoncé le diagnostic de son cancer de la prostate en mai 2025, environ quatre mois après avoir quitté la Maison-Blanche. À l’époque, il avait déjà été établi que la maladie s’était propagée à ses os.

Depuis, l’ancien président poursuit son traitement. En juillet 2026, Biden avait déclaré que le traitement de son cancer « se déroulait très bien ».

Évoquant l’état actuel de son père, Hunter Biden a déclaré que celui-ci se plaignait rarement.

« C’est très douloureux à voir. La seule chose que je puisse dire au sujet de l’état de santé actuel de mon père, c’est que j’aimerais qu’il se plaigne davantage. Car il ne va pas bien », a-t-il déclaré.

Joe BidenHunter BidenBBCÉtats-UnisMaison-Blanche
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