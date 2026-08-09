Samsung Galaxy Z Fold 8 réussit son test de durabilité

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Samsung Galaxy Z Fold 8 réussit son test de durabilité

L’un des smartphones pliables les plus avancés de notre époque, le Samsung Galaxy Z Fold 8 a réussi les impitoyables tests de durabilité menés par le célèbre blogueur JerryRigEverything. Selon Ixbt.com, malgré son boîtier très fin et sa construction complexe, le modèle phare a affiché une grande résistance aux contraintes physiques, impressionnant les spécialistes. Ixbt.com rapporte .

On le sait, les particules de poussière et de sable ont toujours représenté un problème majeur pour les appareils pliables. Même si le nouveau modèle offre une protection contre l’eau conforme à la norme IP48, il n’est pas totalement hermétique aux petites particules. Pendant le test, une grande quantité de sable a été spécialement introduite dans le mécanisme de charnière de l’appareil. Pourtant, contre toute attente, le mécanisme n’est pas tombé en panne et a continué à fonctionner normalement.

Résistance et points faibles

Le test a confirmé que l’écran AMOLED flexible interne de l’appareil reste sa partie la plus vulnérable. Sa surface est protégée par un revêtement en plastique souple, qui se raye plus facilement que le verre ordinaire. Bien que les nouvelles couches Flex Titanium situées sous l’écran renforcent considérablement la rigidité globale de la structure, elles ne peuvent pas protéger complètement la surface contre les dommages mécaniques.

Le point culminant du test a été la tentative de plier le smartphone pliable dans le sens inverse. Bien que l’épaisseur du boîtier ouvert ne soit que de 4,5 millimètres, lorsque le blogueur a tenté de le plier dans le sens opposé avec sa force manuelle, le boîtier s’est déformé de manière notable, sans toutefois se briser complètement.

Les résultats de ce test montrent clairement à quel point les technologies pliables de Samsung ont progressé par rapport aux appareils de première génération. Le Galaxy Z Fold 8 résiste de mieux en mieux aux agressions extérieures, notamment à la pénétration du sable et à une forte pression mécanique.

Cependant, certains points faibles de l’appareil subsistent. La facilité avec laquelle l’écran interne peut être rayé et l’absence de protection totale contre les petites particules de sable montrent notamment qu’il reste encore du travail à accomplir sur les prochaines générations. Malgré tout, les résultats obtenus prouvent que les technologies modernes peuvent assurer une grande solidité même avec un boîtier fin.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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