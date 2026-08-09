L’auteur de TrashBench transforme un NAS ZimaCube 2 en PC gaming

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L’auteur de TrashBench transforme un NAS ZimaCube 2 en PC gaming

L’auteur de la chaîne YouTube TrashBench a réussi à transformer un simple périphérique de stockage en réseau (NAS) en véritable PC gaming, établissant au passage un record inédit. Selon Ixbt.com, le blogueur, connu pour ses expériences originales, a cette fois décidé d’associer du matériel moderne d’une manière inattendue. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Le nouveau ZimaCube 2, commercialisé au printemps de cette année, a été choisi comme élément central du projet. Ce NAS avait attiré l’attention par sa compacité et ses fonctionnalités, mais il n’était pas conçu pour le jeu. Il embarquait un processeur mobile Core i5-1235U déjà ancien et ne prévoyait aucune carte graphique dédiée.

Capacités techniques et processus de connexion

Le principal avantage de l’appareil s’est révélé être la présence d’un slot PCIe 4.0 x16 libre sur sa carte mère. En utilisant cette interface, le blogueur expérimenté a réussi à connecter une carte graphique externe au système NAS. L’espace intérieur étant extrêmement limité, la carte graphique GeForce RTX 5060 a été installée à l’extérieur du boîtier.

Les spécialistes soulignent qu’il serait théoriquement possible d’utiliser ici une carte graphique encore plus puissante. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le processeur Core i5-1235U, peu performant, créerait un sérieux goulot d’étranglement, même avec des cartes 3D modernes de milieu de gamme.

Résultats obtenus et record

Malgré cela, les résultats des tests se sont révélés supérieurs aux attentes. Grâce à la carte graphique externe, les performances graphiques du système ont été multipliées par plusieurs fois par rapport au cœur graphique intégré du processeur, atteignant presque un facteur dix dans certains tests.

Plus précisément, un nouveau record absolu a été établi lors du célèbre benchmark Time Spy parmi les systèmes équipés de ce processeur. Cette expérience montre concrètement que même des appareils réseau compacts peuvent devenir de véritables plateformes de calcul avec la bonne approche et du matériel supplémentaire.

ZimaCube 2TrashBenchNASGeForce RTX 5060Ordinateur De Jeu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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