De rares langurs dorés relâchés dans la nature

Un trafic impliquant la sortie illégale de rares langurs dorés a été découvert dans l’État indien de l’Assam. Une opération spéciale a permis d’identifier huit langurs capturés dans la nature, dont sept ont ensuite été réintroduits dans leur milieu naturel.

L’opération a été menée les 19 et 20 juin 2026. Les autorités ont agi sur la base d’informations recueillies par la Wildlife Trust of India (WTI). Les trafiquants présumés ont été arrêtés le long de la route nationale 27, en Assam.

L’enquête a révélé que huit langurs dorés avaient été illégalement retirés de leur milieu naturel. Les animaux étaient transportés dans de petites cages et des sacs. Malheureusement, l’un d’eux est mort en chemin.

Les sept langurs survivants, dont un jeune, ont été confiés au département des forêts de l’Assam. Des spécialistes de l’IFAW et de la WTI ont participé à leur suivi vétérinaire et à leur rétablissement.

Après avoir recouvré la santé et être devenus aptes à retourner à la vie sauvage, les langurs ont été relâchés le 25 juin dans le parc national de Sikhna Jwhlao, en Assam.