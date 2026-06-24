Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a exprimé son intention de prolonger encore sa carrière exceptionnelle. Actuellement engagé avec succès lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, le légendaire attaquant n'a pas exclu la possibilité de fouler la pelouse lors du tournoi du jubilé de 2030. C'est ce qu'a rapporté Goal.com. information indique.

Malgré ses 39 ans, Lionel Messi conserve une forme physique optimale. Lors du tournoi actuel, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde en marquant un total de cinq buts face à l'Algérie et l'Autriche. Messi a dépassé le record de 16 buts de Miroslav Klose pour porter son total à 18 buts. Cette performance prouve non seulement son talent, mais aussi sa capacité à maintenir un niveau de jeu constant pendant de nombreuses années.

Répondant aux questions des journalistes sur le Mondial 2030, la star de l'Inter Miami a souligné qu'il vivait pour l'instant au jour le jour. « Pour être honnête, je n'y pense pas encore. Cela peut sembler loin, mais je savoure chaque jour et je concentre toute mon attention sur le processus actuel », a expliqué Lionel Messi. Néanmoins, il a confirmé qu'il continuerait à aider son équipe si son état physique le permettait.

Records et préparation physique

En plus d'avoir marqué un doublé lors du match contre l'Autriche pour établir un record historique, Lionel Messi avait également inscrit un triplé lors du match d'ouverture du tournoi. Il est ainsi entré dans l'histoire comme le joueur le plus âgé à avoir marqué trois buts dans un seul match de Coupe du Monde. Bien qu'il ait manqué son penalty contre l'Autriche, l'attaquant est resté serein et s'est dit satisfait du résultat final.

Alors que de nombreux footballeurs envisagent de prendre leur retraite après 30 ans, Messi impressionne tout le monde par sa discipline à l'entraînement. Récemment, des vidéos de lui faisant des tractions dans son centre d'entraînement ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Cela renforce la conviction qu'il pourrait encore jouer au niveau professionnel à 43 ans. Les experts expliquent sa longévité par un régime strict et un amour infini pour le sport.

Les acteurs du monde du football avancent diverses hypothèses sur l'avenir de Messi. Par exemple, l'ancien international anglais Gabby Agbonlahor croit que Messi jouera au Mondial 2030. Il a même formulé l'idée humoristique mais intéressante que la star argentine pourrait rejoindre la Premier League anglaise, notamment Aston Villa, pour mener le club vers les sommets européens.

Pour l'instant, Lionel Messi concentre toutes ses forces sur la défense du titre de champion 2026 avec l'équipe d'Argentine. S'il participe également au tournoi de 2030, cela deviendrait un événement absolument sans précédent dans l'histoire du football. Pour les fans de football ouzbeks, chaque match de Messi suscite un grand intérêt, car il continue d'offrir non seulement des résultats, mais aussi un jeu d'une esthétique rare.