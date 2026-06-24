Kuznetsov critique le jeu de l'Ouzbékistan et fustige l'attitude de Ronaldo

Dmitry Kuznetsov, ancien joueur du CSKA Moscou, a exprimé des opinions tranchées sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 et son match contre le Portugal.

L'Ouzbékistan s'est incliné 0-5 face au Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Selon Kuznetsov, les chances des « Loups blancs » d'obtenir un résultat positif étaient très faibles.

« En vérité, les chances de l'Ouzbékistan étaient presque nulles face au Portugal. Bien sûr, une situation sur coup de pied arrêté ou un but surprise était possible, mais cela n'est pas arrivé cette fois-ci », a déclaré l'expert.

Selon lui, le Portugal est entré sur le terrain avec une motivation et une cohésion particulières après le match nul inattendu de la première journée.

« Les Portugais savaient qu'ils devaient marquer et gagner, car le nul de la première journée était un résultat imprévu qui ne rentrait pas dans leurs plans », a souligné Kuznetsov.

L'ancien footballeur a noté qu'il s'agissait de la première participation de l'Ouzbékistan à un Mondial et que la majorité des membres de l'équipe manquaient d'expérience à un tel niveau.

Il a cité Eldor Shomurodov et Abdukodir Husanov comme les seuls joueurs ayant une expérience internationale relativement élevée. Cependant, il a ajouté que Husanov a commis des erreurs dans certaines situations ayant mené aux buts portugais.

« C'est pourquoi le résultat a été tel quel. Les joueurs ouzbeks n'ont pas réussi à atteindre l'adversaire dans de nombreuses situations et ont manqué d'assurance dans la transition offensive », a dit Kuznetsov.

L'expert a également critiqué la décision de nommer Fabio Cannavaro à la tête de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Selon lui, la célébrité d'un entraîneur ou ses succès en tant que joueur ne garantissent pas les résultats de l'équipe. Tout dépend du niveau et des capacités des joueurs à sa disposition.

« Il n'y avait aucun sens à appeler Cannavaro. Peu importe la méthode d'entraînement ou le fait d'avoir remporté le Ballon d'Or. Au final, tout revient au niveau des joueurs. Cannavaro n'avait pas un effectif de ce niveau sous ses ordres », a-t-il ajouté.

Kuznetsov est également revenu sur la performance de Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts lors de la rencontre. Il a affirmé qu'il ne fallait pas surestimer le doublé de l'attaquant portugais.

« Après avoir marqué deux buts contre l'Ouzbékistan, Ronaldo ne devrait pas se surestimer. Presque tout lui a été permis sur le terrain et il a bénéficié de très nombreuses occasions », a déclaré l'ancien joueur.

De plus, Kuznetsov a qualifié certains comportements de Ronaldo envers les joueurs adverses en fin de match de manque de respect.

Il a affirmé que le footballeur portugais a délibérément provoqué des collisions avec ses adversaires dans certains épisodes et s'est accordé trop de libertés.

« Si l'adversaire avait été l'une des grandes équipes d'Europe, on ne lui aurait pas permis cela. S'il avait joué ainsi contre l'Allemagne ou l'Espagne, il aurait reçu une réponse sévère directement sur le terrain », a souligné Kuznetsov.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a perdu ses deux premiers matchs du Mondial contre la Colombie et le Portugal. Les hommes de Fabio Cannavaro affronteront désormais la République démocratique du Congo lors de la dernière journée de la phase de groupes.