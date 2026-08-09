Le nouvel avion cargo Airbus A350F franchit avec succès un test majeur

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Le nouvel avion cargo Airbus A350F franchit avec succès un test majeur

Le géant européen de l’aviation Airbus a achevé l’une des étapes les plus importantes avant le premier vol de son avion cargo de nouvelle génération Airbus A350F. Selon Ixbt.com, l’appareil a passé avec succès à Toulouse des essais de vibration au sol (Ground Vibration Test — GVT) de trois jours, confirmant en conditions réelles la robustesse de sa structure. Cette information, Ixbt.com la rapporte .

L’objectif principal de ces essais était de prévoir à l’avance le comportement de la structure de l’avion sous des charges aérodynamiques et vibratoires, ainsi que de vérifier la précision des modèles informatiques. Pendant les tests, les spécialistes ont délibérément fait vibrer l’appareil à différentes fréquences. Des méthodes spéciales et des technologies modernes ont été utilisées à cette fin.

Déroulement des essais et méthodes utilisées

Au cours de l’expérience, les ingénieurs ont employé deux approches principales. Avec la première, les surfaces aérodynamiques de l’A350F ont été mises en mouvement à des fréquences définies. Avec la seconde, des vibrateurs électrodynamiques externes installés sur les principaux points de la structure — extrémités des ailes, partie arrière du fuselage et moteurs — ont été activés.

La réaction de l’avion à ces sollicitations a été surveillée grâce à un réseau d’accéléromètres spéciaux. Les accélérations et les vibrations de résonance ont été mesurées en temps réel, tandis que les données recueillies après chaque cycle ont été rapidement analysées. Cela a permis d’apporter à temps des modifications au programme d’essais suivant.

Résultats et prochaines étapes

Les résultats ont réjoui les spécialistes : les performances réelles de l’A350F correspondaient très bien aux calculs préliminaires. Les ingénieurs finalisent actuellement l’analyse de ces données et affinent les modèles mathématiques et aéroélastiques de l’avion. La préparation de ce processus avait duré près de deux ans.

La réussite des essais GVT ouvre la voie au premier vol de l’Airbus A350F. Après le lancement du programme d’essais préliminaires, l’entreprise passera à une étape encore plus importante : les essais de vibration en vol. Ces vérifications sont prévues au cours des trois premiers mois du programme et permettront de contrôler la stabilité de l’appareil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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