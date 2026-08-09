Le FC Barcelone mécontent de la décision de Frenkie de Jong

La direction du FC Barcelone est de plus en plus mécontente de la position ferme du milieu de terrain Frenkie de Jong concernant le traitement de sa blessure à la cheville. Selon SPORT, le joueur néerlandais refuse catégoriquement les recommandations du staff médical du club, qui préconise une intervention chirurgicale, ce qui provoque de fortes tensions entre les parties. Goal.com rapporte l’information.

Absent depuis la phase décisive de la saison dernière, le joueur de 29 ans ne montre pour l’instant aucun signe d’amélioration de sa condition physique. S’il poursuit un traitement conservateur, il pourrait être contraint de rester éloigné des terrains pendant quatre à six mois supplémentaires. Les médecins du club considèrent toutefois l’opération comme le seul moyen de régler définitivement le problème.

Changements tactiques et dans la composition de l’équipe

Ce conflit médical porte un sérieux coup aux plans tactiques du nouvel entraîneur Hansi Flick pour la prochaine saison. Alors que le technicien remodèle l’entrejeu de l’équipe, l’absence d’un joueur important complique davantage la situation. Dans les bureaux du Camp Nou, un certain mécontentement règne également concernant les priorités du joueur au cours des derniers mois.

Au sein du club, l’idée selon laquelle De Jong aurait consacré ses dernières forces de la saison passée non pas au FC Barcelone, mais à la préparation de la Coupe du monde avec l’équipe nationale des Pays-Bas, semble gagner du terrain. Rappelons que le joueur n’a pas participé aux deux derniers matchs de la saison avant de rejoindre immédiatement la sélection dirigée par Ronald Koeman.

Concurrence et projets de transferts

L’absence de De Jong et la persistance de sa blessure ont renforcé l’influence d’autres joueurs talentueux au sein de l’équipe. L’éclosion de Marc Bernal et le retour de Gavi menacent le statut de leader incontesté du Néerlandais dans la transition de la défense vers l’attaque. Son avenir au club est donc désormais remis en question.

Un autre aspect délicat de la situation concerne les efforts actifs du FC Barcelone pour recruter la star de Manchester City, Rodri. Le milieu de terrain espagnol est la principale cible des Catalans pour le poste de sentinelle. Si le club parvient à contourner les restrictions du fair-play financier et à recruter Rodri, cela aurait un impact direct sur la place de De Jong dans l’équipe et créerait une forte concurrence au milieu de terrain.