Les informations selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à dépenser une somme record pour Michael Olise, le leader du Bayern, ont suscité un vif intérêt dans le monde du football. Toutefois, il est apparu que le géant allemand n’avait pas l’intention de vendre le joueur et pourrait même rejeter une offre supérieure à 200 millions d’euros, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le géant espagnol se préparait à investir une somme colossale sur le marché des transferts pour attirer l’ailier français dans le cadre de son projet de réunir de nouveaux « Galactiques ». Le joueur de 24 ans est devenu l’un des footballeurs les plus brillants au monde après avoir réalisé 66 actions décisives avec son club et sa sélection lors de la saison 2025/26, ce qui a encore renforcé cet intérêt.

Les changements au Real Madrid et les perspectives de transfert

Cependant, le Real Madrid aurait pour l’instant suspendu temporairement ces projets. Vinicius Junior, dont un intérêt d’Arsenal avait été évoqué, a signé un nouveau contrat avantageux avec le club. Par ailleurs, l’attaquant ivoirien Yan Diomande, capable d’évoluer sur les ailes, a rejoint l’effectif dans le cadre d’un accord de 140 millions d’euros.

Ainsi, le club merengue n’a actuellement pas besoin de dépenser une somme importante pour Olise lors de ce mercato. Bien que le joueur lui-même soit prétendument ébloui par l’attention du Santiago Bernabéu et souhaite rejoindre Madrid, ce transfert semble difficile à réaliser dans les circonstances actuelles.

La position ferme du Bayern

L’ancien milieu de terrain du Bayern Dietmar Hamann a expliqué la position ferme du club à ce sujet dans une interview accordée à Goal. Selon lui, le président du Bayern, Uli Hoeness, avait déjà clairement affirmé que le club n’était jamais un vendeur de joueurs et qu’il ne vendait ses footballeurs que lorsqu’il le souhaitait.

Selon Hamann, la situation ne changera pas à moins que le joueur lui-même n’exprime ouvertement son souhait de quitter le club. Toutefois, dans le contexte actuel, alors que Yan Diomande se dirige vers Madrid et que Vini Jr reste dans l’équipe, il est peu probable qu’Olise rejoigne lui aussi la capitale espagnole dans le même temps.

L’expert a indiqué qu’Olise rejoindrait l’entraînement dans les prochains jours, dès le retour du Bayern de sa tournée en Asie, et qu’il continuerait à jouer pour le club la saison prochaine. Rappelons qu’il avait été précédemment annoncé que le Real Madrid pourrait débourser 223 millions d’euros pour le Français, faisant de lui le joueur le plus cher du monde et battant le record du transfert de Neymar de Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017.