Usyk a révélé le nom de son dernier adversaire : va-t-il quitter le ring ?

Après avoir renoncé à toutes les ceintures mondiales des poids lourds, Oleksandr Usyk a confirmé que son équipe négociait avec un ancien champion du monde.

Il s’agit du célèbre puncheur américain Deontay Wilder dont il est question. Le boxeur ukrainien prévoit de mettre un terme définitif à sa carrière professionnelle à l’issue de ce combat.

« Si l’équipe de Deontay le souhaite, je suis prêt »

Dans une interview exclusive accordée à The Athletic, Usyk a parlé ouvertement de ce combat potentiel et des projets de son équipe :

« Pourquoi pas ? Si l’équipe de Deontay veut ce combat, je l’accepterai. Il s’agit d’argent et de business… Nous avons actuellement deux options et nous choisirons celle qui nous convient le mieux. Mon équipe travaille actuellement sur ce dossier », a déclaré le boxeur ukrainien.

« Dernière danse » et corps fatigué : les raisons du départ d’Usyk

Dans le même temps, Usyk, ancien champion du monde incontesté dans deux catégories de poids, n’a pas exclu que sa « dernière danse » ne soit pas forcément son dernier combat, tout en reconnaissant que son corps montre des signes de fatigue :

« Prenons Tyson Fury. Il part, il revient, il repart, il revient. Nous consacrons énormément de temps à ce sport, alors il est très difficile d’affirmer catégoriquement que “tout est terminé pour moi”. Mais lorsque vous évoluez à haut niveau pendant de très longues années, votre corps se fatigue. Le mien aussi est fatigué. Je ne suis pas fait de fer, ni un extraterrestre. Le plus important, c’est ma famille : j’ai des enfants », a expliqué le boxeur.

Si les négociations pour un combat entre Usyk et Wilder aboutissent, le monde de la boxe assistera à l’affrontement spectaculaire et très médiatisé entre deux des plus grandes figures des poids lourds.

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