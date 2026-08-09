Le communicateur T-Echo Card fonctionnant sans réseau mobile a été présenté

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Le communicateur T-Echo Card fonctionnant sans réseau mobile a été présenté

L’entreprise LilyGo a présenté un nouvel appareil autonome baptisé T-Echo Card, qui permet de communiquer et de transmettre des données même en l’absence de réseaux mobiles et d’Internet. Selon ixbt.com, ce gadget compact, vendu seulement 60 dollars, est conçu pour échanger des messages sur de longues distances sans dépendre des opérateurs mobiles, ce qui le rend particulièrement utile dans les régions isolées et sur le terrain. Ixbt.com en rend compte.

Le fonctionnement du nouvel appareil repose principalement sur la technologie LoRa, qui permet de transmettre de petits paquets de données sur des distances importantes avec une faible consommation d’énergie. Grâce à cette solution, le T-Echo Card peut être utilisé efficacement loin de la couverture des réseaux mobiles, par exemple dans les systèmes de randonnée en zone montagneuse, ainsi que pour surveiller à distance des véhicules et divers équipements éloignés.

Fonctionnalités avancées et caractéristiques techniques

Le T-Echo Card n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un gadget multifonction équipé de plusieurs capteurs utiles. Il intègre les composants suivants :

  • Module GPS/GNSS — pour déterminer les coordonnées précises de l’appareil et les transmettre via LoRa ;
  • Accéléromètre (capteur de mouvement) — pour détecter les mouvements et envoyer une alerte en cas d’urgence ;
  • Module NFC — pour fonctionner avec différents tags et systèmes d’identification ;
  • Écran OLED (72 × 40 pixels) — pour afficher l’état de l’appareil et ses principaux paramètres ;
  • Microphone et haut-parleur — pour interagir avec l’utilisateur.
Le boîtier de l’appareil présente des dimensions compactes (90 × 60 × 9,5 mm) et bénéficie de la protection IP66 contre les influences extérieures. Des éléments structurels destinés à renforcer sa fiabilité globale sont également prévus.

Autonomie et alternatives sur le marché

Pour assurer un fonctionnement continu, un petit panneau solaire de 0,25 W est installé en complément de la batterie principale. Même s’il ne peut pas alimenter complètement l’appareil lorsque tous les capteurs et émetteurs fonctionnent en permanence, ce panneau peut recharger progressivement la batterie sur le terrain et prolonger considérablement l’autonomie globale.

Il convient de rappeler que LilyGo avait déjà développé d’autres appareils reposant sur une idée similaire. Le T-Deck Max, vendu 110 dollars, se distingue notamment par son écran E-ink et son clavier QWERTY, tandis que le T-Deck Plus, proposé à 70 dollars, est un dispositif de programmation portable. Le marché propose également des kits alternatifs comme le MeshCore Starter Kit de Seeed Studio, conçu pour créer un réseau privé sur une distance allant jusqu’à 10 kilomètres.

LilyGoLoRaT-Echo CardTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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