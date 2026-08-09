La Juventus suit Matias Galarza pour renforcer son milieu de terrain

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La Juventus suit Matias Galarza pour renforcer son milieu de terrain

Selon les informations publiées par Tuttosport, la Juventus étudie sérieusement la candidature de Matias Galarza, l’un des milieux de terrain sud-américains les plus prometteurs, afin de renforcer son effectif. Le Paraguayen a été proposé aux dirigeants du club turinois, qui analysent actuellement son éventuel transfert. C’est ce que Goal.com rapporte .

La Juventus manque actuellement d’un meneur de jeu classique au cœur du terrain, capable de faire le lien entre les lignes et d’orienter les attaques au bon moment. C’est précisément pour cette raison que le joueur a attiré l’attention du staff technique. De plus, son prix relativement abordable pourrait faire de son transfert une option financièrement intéressante pour le club.

Parcours et profil du joueur

Né en 2002 à Asuncion, la capitale du Paraguay, Matias Galarza a été formé à l’académie d’Olimpia Asunción. Il a ensuite rejoint le club brésilien de Vasco da Gama, avec lequel il a disputé 58 matchs et inscrit 5 buts entre 2021 et 2023. Il a également joué pour Coritiba sous forme de prêt.

Après avoir poursuivi sa carrière en Argentine, où il a défendu les couleurs de Talleres et de River Plate, le milieu de terrain a rejoint l’Atlanta United aux États-Unis. Avec la sélection paraguayenne, il compte 19 apparitions et 4 buts.

Priorités et conditions du transfert

Selon Goal.com, River Plate serait prêt à vendre le joueur pour seulement 6 millions d’euros. Toutefois, la Juventus a actuellement d’autres priorités : le club prévoit d’abord de renforcer sa défense et de recruter un nouveau gardien de but.

Par ailleurs, avant d’accueillir un autre milieu de terrain, la Juventus devra voir l’un des joueurs suivants quitter le club : Arthur, Koopmeiners ou Miretti. Le match amical disputé contre l’Australie a également montré clairement que l’équipe turinoise manquait d’un meneur de jeu en profondeur au milieu.

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Jahongir Tursunov
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