Relation avec Neymar : Bruna Biancardi s'exprime sur ses revenus et son indépendance

Le mannequin et influenceuse brésilienne Bruna Biancardi a répondu aux critiques concernant sa vie privée et sa situation financière. En couple avec la star du football Neymar, Bruna a réfuté l'image de simple « femme trophée », soulignant qu'elle possède ses propres sources de revenus indépendantes. C'est ce que rapporte Goal.com.

Invitée au podcast « Elas Que Jogam » animé par Carla Feldman, Biancardi a parlé ouvertement de sa carrière professionnelle. Selon Goal.com, le mannequin, qui compte plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram, a affirmé qu'elle couvre toutes ses dépenses et ne dépend pas de la fortune de Neymar.

Affaires personnelles et responsabilité financière

« Les gens pensent que nous ne travaillons pas, que nous sommes juste des femmes trophées restant à la maison. Mais j'ai mon propre travail, j'ai une équipe et je leur verse des salaires. Je gagne mon propre argent et je règle toutes mes factures », déclare Bruna Biancardi. Selon elle, elle n'est pas seulement la compagne d'un footballeur célèbre, mais aussi une entrepreneuse employant plusieurs spécialistes.

Bruna ne limite pas son activité aux publications sur les réseaux sociaux. Elle a récemment lancé un nouveau projet sur YouTube intitulé « Bru Na Cozinha ». Dans cette émission, elle organise des conversations intéressantes tout en cuisinant avec des femmes célèbres. De plus, elle participe activement aux campagnes publicitaires de marques mondiales renommées.

Équilibre entre famille et pressions du sport

Neymar et Bruna élèvent actuellement deux enfants, Mavie et Mel. Biancardi a expliqué durant l'entretien que la maternité était une étape planifiée, une décision prise malgré l'emploi du temps chargé du footballeur. Fait intéressant, elle a appris sa grossesse la veille de l'annonce officielle de la liste de l'équipe nationale du Brésil pour la Coupe du Monde 2026.

Actuellement, Neymar se remet complètement de sa blessure et se prépare à son retour sur le terrain. Bruna, quant à elle, continue d'étendre son empire commercial. Le couple prouve qu'il est possible de concilier succès personnel et liens familiaux avec les exigences rigoureuses du sport professionnel.

Pour les fans de football, ces sujets sociaux sont également pertinents. La vie privée de stars comme Neymar étant constamment sous les projecteurs, les propos de sa compagne relancent le débat sur la place de la femme moderne dans la société et au sein de la famille.