Révolution tactique de Mourinho au Real : quels postes pour Mbappe et Vinicius ?

Le « Special One », Jose Mourinho, de retour à la tête du Real Madrid, a déjà peaufiné ses plans pour la nouvelle saison. The Athletic selon des informations fiables diffusées par la publication, le spécialiste portugais souhaite transformer radicalement l'identité tactique de l'équipe pour la saison 2026/27.

Nouveau système prioritaire : 4-2-3-1

Mourinho prévoit d'aligner le « Club Royal » principalement dans un schéma tactique 4-2-3-1 la saison prochaine. Ce dispositif devrait régler définitivement le problème de positionnement entre les deux stars de l'équipe :

Kilian Mbappe évoluera en tant qu'avant-centre (pur numéro 9) et sera le point focal des attaques.

Vinicius Junior retournera à son poste d'ailier gauche, sa position préférée et la plus confortable. Cela permettra à la star brésilienne de maximiser sa vitesse et son dribble.

Quelle différence avec la saison dernière ?

Bien que les Madrilènes aient expérimenté divers schémas tactiques la saison dernière, ils ont principalement utilisé 4-4-2 sous différentes formes. Dans ce système, Mbappe et Vinicius ne jouaient pas sur les ailes, mais formaient un duo direct sur la ligne d'attaque.

Résumé du changement tactique : Ancienne saison (4-4-2) : Mbappe et Vinicius — partenaires en attaque.

Nouvelle saison (4-2-3-1) : Mbappe — au centre, Vinicius — sur l'aile gauche.

La mission principale du « Special One » à Madrid

Pour rappel, Jose Mourinho a été nommé entraîneur du Real Madrid au début du mois de juin de cette année. Le technicien portugais a signé un contrat à long terme avec le club jusqu'à l'été 2029 .

L'objectif principal qui lui a été fixé est clair : redonner au Real sa position de leader absolu du football espagnol et européen. Nous verrons bientôt, dès le début de la nouvelle saison, dans quelle mesure ces nouveaux choix tactiques de Mourinho rapporteront des trophées à Madrid !