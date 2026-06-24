La « liste noire » de Mourinho : qui part et qui est intouchable au Real Madrid ?

De retour comme entraîneur principal du Real Madrid, José Mourinho a entamé un vaste nettoyage au sein de l'équipe. L'insider et journaliste renommé Mario Cortegana rapporte que le technicien portugais a établi une liste de joueurs qui ne correspondent pas à son projet pour la nouvelle saison et dont l'avenir est incertain.

Une véritable révolution tactique et un renouvellement de l'effectif sont attendus au « Club Royal ». Alors, qui figure dans les plans du « Special One » et qui reste dans l'ombre ?

Le « grand ménage » au poste de latéral gauche

Mourinho est totalement insatisfait de la ligne actuelle des latéraux gauches. Il a d'ores et déjà écarté trois joueurs de ses plans :

Ferland Mendy et Fran García — Mourinho ne compte pas leur faire confiance pour la nouvelle saison, et il est très probable qu'ils soient mis sur le marché des transferts.

Álvaro Carreras — lui non plus ne fait pas partie des plans principaux de l'entraîneur, bien que ses chances de rester à Madrid soient jugées légèrement supérieures à celles des deux premiers.

L'entraîneur n'a pas confiance, mais les joueurs ne veulent pas partir

Bien que certains membres de l'équipe n'aient pas réussi à gagner la confiance de Mourinho, ils n'envisagent même pas de quitter le Santiago Bernabéu :

Raúl Asencio : Le défenseur central a épuisé le crédit de confiance du technicien portugais. Cependant, le joueur souhaite rester au club et se battre pour sa place.

Eduardo Camavinga : La star française n'a pas non plus réussi à convaincre pleinement Mourinho. Malgré cela, Camavinga n'a pas l'intention de changer d'équipe et veut tenter sa chance à Madrid.

Bombes sur le marché : un acheteur pour Tchouaméni, Valverde est « intouchable »

La situation devient également très intéressante au milieu de terrain.

Le transfert d'un autre représentant français de l'équipe, Aurélien Tchouaméni, n'est absolument pas exclu. Si une offre intéressante arrive, le club pourrait le laisser partir. Actuellement, le club anglais de Manchester United manifeste un vif intérêt pour le transfert de Tchouaméni.

Cependant, il y a un joueur dans l'équipe dont le départ est impensable. Il s'agit de Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen a été déclaré totalement intouchable pour le nouveau Real, et sa vente n'est absolument pas à l'ordre du jour.

Statut actuel des joueurs dans le projet Mourinho :

Joueur Position Décision de l'entraîneur / État actuel Federico Valverde Milieu de terrain Intouchable ! Transfert interdit. Eduardo Camavinga Milieu de terrain Confiance faible, mais le joueur ne veut pas partir. Aurélien Tchouaméni Milieu de terrain Peut être vendu. Manchester United est un candidat sérieux. Ferland Mendy Latéral gauche Hors plans, sera mis sur le marché. Fran García Latéral gauche Hors plans, sera mis sur le marché. Álvaro Carreras Latéral gauche Hors plans, mais a plus de chances de rester que les autres. Raúl Asencio Défenseur central Pas de confiance, mais ne veut pas quitter le club.

La direction du Real Madrid prévoit d'être très active lors de ce mercato estival pour satisfaire les exigences de José Mourinho et renouveler l'effectif. Reste à voir si le « Special One » réussira à bâtir l'équipe championne qu'il souhaite.