Un arbitre européen renommé dirigera le match Ouzbékistan - RD Congo

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Un arbitre européen renommé dirigera le match Ouzbékistan - RD Congo

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, prête à donner tout son possible sur le terrain pour remporter une victoire pour ses supporters et conclure dignement son parcours historique en Coupe du Monde, affrontera la République démocratique du Congo lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes.

La FIFA a annoncé la composition du corps arbitral qui dirigera cette rencontre. Le match à Atlanta a été confié à un arbitre allemand expérimenté, habitué aux plus grandes stars du football européen.

L'ordre allemand sur le terrain : l'arbitre central est Felix Zwayer !

Le match sera dirigé par l'Allemand Felix Zwayer en tant qu'arbitre principal. Zwayer jouit d'une immense réputation dans le monde du football et est considéré comme l'un des arbitres les plus fiables de la FIFA.

Les supporters le connaissent bien pour ses prestations lors des championnats d'Europe (Euro), des matchs les plus intenses de la Ligue des champions et des rencontres cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ainsi, il n'y aura aucun problème pour maintenir le contrôle du jeu et garantir l'équité sur le terrain.

Découvrez la composition complète du corps arbitral :

Felix Zwayer sera assisté sur le terrain par des collègues expérimentés venus d'Allemagne et d'Espagne :

  • Arbitre central : Felix Zwayer (Allemagne)

  • Arbitres assistants : Robert Kempter et Christian Diss (Allemagne)

  • Quatrième arbitre : Alexandro Hernandez (Espagne)

  • Arbitre réserve : Diego Sanchez (Espagne)

Où et quand aura lieu le match ?

L'ultime accord de la phase de groupes entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de RD Congo résonnera sur le sol américain.

Lieu : États-Unis, ville d'Atlanta, au magnifique « Atlanta Stadium »

Le compte à rebours a commencé : 28 juin

Pour rappel, ce match sera la dernière rencontre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Après les premiers revers, nous croyons que nos joueurs montreront tout leur talent lors de ce duel et quitteront la compétition la tête haute. Allez les gars !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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