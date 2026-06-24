Harry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiques

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Harry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiques

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a partagé ses impressions après le match nul sans saveur (0-0) contre le Ghana lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur de l'équipe a admis avoir été totalement neutralisé par les défenseurs adverses et n'avoir pas su saisir une occasion en or pour marquer le but de la victoire. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

La tactique défensive extrêmement dense choisie par le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a annihilé le potentiel offensif des Anglais. Après la large victoire 4-2 contre la Croatie lors de la première journée, les supporters attendaient un autre match spectaculaire des « Three Lions ». Cependant, Kane n'a réussi à toucher le ballon que trois fois dans la surface adverse durant tout le match.

Piège tactique et rôle de Thomas Partey

Selon Harry Kane, le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey lui a été assigné individuellement, empêchant l'attaquant de se déplacer librement. D'après Goal.com, le capitaine anglais a été privé de la possibilité de redescendre au milieu de terrain pour participer à l'organisation des attaques.

« Pendant presque tout le match, Partey m'a suivi partout. Je n'ai pas pu trouver d'espace pour redescendre puis m'engouffrer soudainement dans la surface. L'adversaire a défendu la surface de manière très organisée. Nous avons effectué de nombreuses passes, mais il était impossible d'arriver le premier sur le ballon », a expliqué l'attaquant expérimenté.

Dans les dernières minutes de la rencontre, l'Angleterre a eu une occasion idéale de s'offrir la victoire. Après que le tir de Nico O'Reilly a été contré, le ballon est revenu vers Kane, mais celui-ci n'a pas su concrétiser l'opportunité. L'attaquant a réagi avec professionnalisme, soulignant que ce genre de situations arrive dans le football.

« J'attendais simplement que l'opportunité se présente. En tant qu'attaquant, on doit parfois guetter le rebond imprévisible du ballon. Je n'ai pas réussi à cadrer précisément, alors que d'habitude je ne me trompe pas dans ces cas-là. Je suis attaquant depuis longtemps et je sais bien que tous les tirs ne se terminent pas par un but », a déclaré Harry Kane.

Bien que ce nul ait quelque peu déçu les supporters, l'équipe d'Angleterre occupe toujours l'une des premières places du groupe. L'équipe se concentre désormais sur le match décisif contre le Panama. Une victoire lors de cette rencontre permettrait aux Anglais de s'assurer la première place du groupe L.

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Nodirbek Razzokov
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