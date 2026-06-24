Après le match opposant le Portugal et l'Ouzbékistan dans le cadre de la Coupe du Monde, un grand tollé a été soulevé dans le monde du football. Le légendaire attaquant portugais Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé lors de cette rencontre, assurant la victoire de son équipe. Suite à ce résultat, Rio Ferdinand, ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, a répondu fermement sur les réseaux sociaux à ceux qui critiquaient Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Ferdinand n'a pas caché son admiration pour les performances de son ancien coéquipier sur le terrain et le fait qu'il joue à un niveau élevé depuis si longtemps. Selon Goal.com, l'expert a appelé les détracteurs de Ronaldo à « se taire », soulignant que le joueur de 41 ans reste un attaquant de classe mondiale. Pour Rio Ferdinand, les opinions négatives sur l'âge de Ronaldo et son impact sur le jeu collectif sont infondées.

Résultats historiques et nouveaux records

Grâce à ses buts contre l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du football portugais. Il a battu le record du nombre de buts en Coupe du Monde établi par le légendaire Eusebio. Ferdinand a souligné : « Comment peut-on douter d'un homme qui vise les 1000 buts ? Il est la seule personne à avoir marqué lors de six Coupes du Monde ».

Ferdinand est également revenu sur le deuxième but de Ronaldo. L'attaquant expérimenté a éliminé un jeune défenseur avant de déclencher une frappe dans le style d'Erling Haaland. Selon l'expert, un tel mouvement et une telle capacité de timing sont propres à très peu d'avant-centres dans le monde, ce qui prouve que la condition physique de Ronaldo est toujours excellente.

Situation du groupe et prochain adversaire

Après la victoire contre l'Ouzbékistan, l'équipe nationale du Portugal a atteint 4 points. Pour rappel, les Portugais avaient fait match nul contre la RD Congo lors de la première journée. Désormais, la question de la première place du groupe sera tranchée lors de la dernière journée. Le Portugal affrontera l'équipe nationale de Colombie, qui domine actuellement avec 6 points.

L'équipe du Portugal doit battre la Colombie pour se qualifier pour les play-offs en tant que vainqueur de groupe. Cristiano Ronaldo, quant à lui, ambitionne de poursuivre sa série historique et de mener son équipe vers le titre. Pour les supporters ouzbeks, ce match restera comme l'occasion d'avoir opposé une résistance digne face à une star mondiale.