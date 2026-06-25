Nuno Mendes révèle le secret de son but spectaculaire contre l'Ouzbékistan

Le défenseur de l'équipe nationale du Portugal, Nuno Mendes, s'est exprimé sur son superbe but marqué contre l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

Le joueur portugais a modifié le score à la 17e minute en tirant directement un coup franc vers le but. Fait intéressant, Cristiano Ronaldo, expert des coups de pied arrêtés, se tenait également devant le ballon. Cependant, c'est Mendes qui a frappé, prenant l'adversaire par surprise.

Selon le joueur, cette combinaison n'était pas accidentelle. L'équipe nationale du Portugal l'avait spécifiquement préparée lors des entraînements.

« Nous avons travaillé cela à l'entraînement. Généralement, tout le monde pense que c'est Cristiano qui tirera le coup franc. Nous pourrions utiliser cette méthode à l'avenir. Peut-être que ce ne sera pas moi, mais un autre joueur, et cela pourrait encore fonctionner », a déclaré Mendes.

Le défenseur a également souligné que les joueurs portugais avaient maintenu un haut niveau de concentration pendant toutes les minutes du match contre l'Ouzbékistan.

« Nous sommes très heureux. Nous sommes restés pleinement concentrés tout au long du match. Maintenant, nous devons bien récupérer et nous préparer pour le prochain match. Notre objectif est de terminer premiers du groupe », a-t-il ajouté.

Nuno Mendes a également réagi aux critiques entourant l'équipe nationale. Selon lui, la pression et les critiques font partie intégrante du football professionnel.

« La critique fait partie du football. Nous y sommes habitués. Dans l'équipe, tout le monde s'entraide et nous sommes prêts pour n'importe quelle pression. Le plus important est de produire le jeu demandé par l'entraîneur et de rester fidèles à notre idée », a ajouté le défenseur portugais.