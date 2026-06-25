Les chances de l'Ouzbékistan renouvelées — Y a-t-il un espoir pour les barrages ?

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Les chances de l'Ouzbékistan renouvelées — Y a-t-il un espoir pour les barrages ?

Les deux premières journées du Mondial ont été très difficiles pour notre équipe nationale et nos supporters. Après les défaites contre la Colombie (1-3) et le Portugal (0-5), nos représentants occupent actuellement la dernière place du groupe « K » sans aucun point.

Mais dans le football, il y a toujours de la place pour les miracles ! Le célèbre Opta superordinateur a mis à jour ses prévisions mathématiques concernant le destin de notre équipe après deux journées. Les chiffres nous disent qu'il y a encore de l'espoir.

Quand les chiffres parlent : quel est le pourcentage de survie ?

Selon les calculs froids du superordinateur, la probabilité que notre équipe accède aux phases suivantes est estimée comme suit :

Phase de la compétition

Probabilité de résultat (en %)

Qualification pour les barrages

7,36 %

Atteindre les 1/8 de finale

1,24 %

Atteindre les quarts de finale

0,33 %

Demi-finales

0,06 %

Finale et titre de champion

Minimal (Quasiment 0 %)

Malheureusement, selon les analystes, l'Ouzbékistan n'a plus aucune chance de terminer premier du groupe. De même, la probabilité de remporter le trophée est quasi nulle. Mais le plus important est que — nous avons encore plus de 7 % de chances de nous qualifier pour la phase suivante !

Un match de « vie ou de mort » pour les protégés de Cannavaro

Pour raviver cette petite lueur d'espoir, la dernière journée de la phase de groupes devient une véritable finale pour nous. Les joueurs de notre entraîneur Fabio Cannavaro affronteront la République démocratique du Congo (RD Congo).

La mission principale est claire : Pour garder une chance de décrocher un billet pour les barrages de la Coupe du Monde 2026, nos gars doivent jouer uniquement pour la victoire dans ce match.

Le ballon est rond, le terrain est plat. Peu importe ce que dit le superordinateur, ce sont les humains qui jouent sur le terrain et nous croyons en nos gars jusqu'au bout. Allez, Ouzbékistan !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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