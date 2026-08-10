Fermín López évoque le départ de Ronald Araújo et les rumeurs de transfert

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Fermín López, a évoqué les changements estivaux au sein du club catalan, le transfert surprise du capitaine Ronald Araújo ainsi que les autres joueurs susceptibles de partir. Dans un entretien accordé à SPORT, le milieu de terrain n’a pas caché ses regrets concernant le départ du capitaine de l’équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Liverpool et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert de Ronald Araújo sous la forme d’un prêt d’une saison. Le défenseur uruguayen, qui devrait poursuivre sa carrière en Premier League après une période difficile en Catalogne, a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.

Fermín López a souligné qu’il respectait la décision du défenseur, qui est l’un de ses proches amis. « Il est venu dire au revoir. C’est triste, car il est le capitaine de l’équipe et nous entretenons de bonnes relations. Il a pris cette décision pour poursuivre sa progression et j’espère qu’il reviendra la saison prochaine », a déclaré le footballeur.

Le marché des transferts et les nouveaux noms

Au cours de l’entretien, le milieu de terrain espagnol a également été interrogé sur les dernières rumeurs de transfert concernant Rodri et Ferran Torres. La presse avait rapporté que Manchester City avait rejeté la première offre du FC Barcelone pour le milieu de terrain. Fermín a toutefois indiqué ne disposer d’aucune information précise à ce sujet.

« Je n’ai aucune information sur cette question, mais quelle que soit la décision de Deco et du directeur sportif, cela me conviendra. Tout le monde sait que Rodri est un joueur exceptionnel. Cependant, je ne veux pas m’attarder sur ce sujet, car ce serait manquer de respect aux joueurs qui font actuellement partie de l’équipe », a ajouté López.

Les informations selon lesquelles Ferran Torres souhaiterait rejoindre un club parisien ont également été évoquées. Ne souhaitant pas se livrer à davantage de spéculations sur l’avenir de son compatriote, Fermín a déclaré qu’il soutiendrait toutes ses décisions.

Le retour après une blessure

Pour Fermín López lui-même, cette période de préparation estivale a été extrêmement difficile sur le plan de la récupération physique. En raison d’une fracture du cinquième métatarsien, il n’avait pas pu participer à la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole. Il a toutefois travaillé sans relâche et réussi à retrouver sa place dans le onze titulaire.

Très actif lors du match amical contre Nottingham Forest (1-0), où il a obtenu le penalty transformé par Raphinha, le joueur a reconnu qu’il manquait encore de rythme. Son retour devrait constituer un renfort important pour l’entraîneur principal, dans un contexte de changements au sein de l’effectif.