Jon Obi Mikel salue le transfert de Youri Tielemans

L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Jon Obi Mikel, a reconnu le recrutement le plus réussi de Manchester United lors du mercato estival et a qualifié l’arrivée de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa pour 35 millions de livres sterling de transaction la plus intelligente du marché des transferts. L’équipe dirigée par Michael Carrick renforce activement son effectif avant la nouvelle saison de Premier League anglaise. Goal.com rapporte que

Selon Goal.com, Manchester United a recruté plusieurs joueurs durant le mercato estival afin de renouveler ses lignes. Les Red Devils ont transféré André Santos de Chelsea pour 48 millions de livres sterling et Youri Tielemans d’Aston Villa pour 35 millions de livres. Le gardien Karl Darlow ainsi que trois jeunes joueurs prometteurs ont également été recrutés pour l’académie du club.

Flexibilité tactique et intelligence sur le terrain

Invité du podcast The Obi One Podcast, Jon Obi Mikel a salué la réussite de ce transfert pour Manchester United, soulignant particulièrement l’apport que le milieu de terrain belge peut offrir à l’équipe. Selon l’ancien joueur, le prix de Tielemans constitue une transaction extrêmement avantageuse et abordable compte tenu des autres gros transferts réalisés cet été.

Selon Mikel, Youri Tielemans est un joueur polyvalent, capable d’évoluer avec la même efficacité au poste de numéro 6, 8 ou 10. Cette flexibilité tactique permet à l’entraîneur de modifier son style de jeu. Il se distingue par sa capacité à marquer, son danger sur coups de pied arrêtés et sa fiabilité avec le ballon.

L’avis des experts et de ses coéquipiers

L’ancien milieu de terrain a également évoqué certains points faibles du joueur. Il estime que Tielemans n’est pas le plus rapide, mais qu’il possède une excellente lecture du jeu et fait preuve d’une grande intelligence, avec ou sans ballon. Ce sont précisément ces qualités qui font de lui la meilleure recrue du mercato estival.

L’ancien défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, a également analysé les qualités de son compatriote dans une interview accordée à Hajper. Selon lui, dans le football moderne, beaucoup se concentrent uniquement sur les statistiques de buts et de passes décisives, alors que le principal atout de Tielemans réside dans sa capacité à prendre des risques et à délivrer des passes précises et progressives vers l’avant.